Il sindaco Gualtieri chiede scusa ai cittadini perché Roma è di nuovo piena di rifiuti Roma è di nuovo piena di rifiuti. Nel corso di un’intervista rilasciata a Lucia Annunziata, il sindaco Gualtieri si è scusato con i cittadini e le cittadine, ricordando però che la gestione dei rifiuti è, a suo dire, in costante miglioramento.

A cura di Enrico Tata

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

Roma è di nuovo piena di rifiuti. Una situazione critica in alcuni quartieri della capitale che, nel corso di un'intervista rilasciata al programma condotto da Lucia Annunziata ‘Mezz'ora in più', il sindaco Roberto Gualtieri non ha negato. Anzi, il primo cittadino si è scusato "con le romane e i romani". Anche se, ha aggiunto, la gestione dei rifiuti "è in costante miglioramento. La strada è quella giusta, ma sarà tranquillo soltanto quando avremo raggiunto l'obiettivo".

"Il problema dei rifiuti sarà risolto sicuramente entro la fine del mio mandato, spero già col Giubileo", ha spiegato Gualtieri. In questi giorni, ha ammesso il sindaco, in alcune zone della città c'è stata "una situazione critica perché, per esempio, l'azienda Ama ha scoperto delle irregolarità nel modo in cui si esternalizzava la manutenzione dei mezzi: si pagava troppo per fare cose che si potevano fare internamente. Quindi l'azienda ha cambiato il processo, ha anche licenziato chi era responsabile di queste irregolarità. In un cambiamento di questa portata ci sono stati dei problemi questi giorni nella manutenzione dei mezzi, che quindi in alcuni quartieri non c'erano".

L'Agenzia indipendente che valuta i servizi pubblici, ha ricordato, "ha certificato che nel primo trimestre 2023 il livello di pulizia è stato il più alto da quando si fanno le rilevazioni. È ancora insufficiente rispetto al contratto di servizio, però in costante trend di miglioramento".

Sul nuovo termovalorizzatore, Gualtieri ha detto che il Pd "è al mio fianco, mi sostiene e giustamente perché è un impianto fondamentale per Roma. È l'unica capitale che non ha un impianto di questo tipo, spendiamo soldi per mandare i rifiuti in altre discariche e termovalorizzatori in giro per l'Italia e l'Europa, una cosa scandalosa. Tra l'altro con l'impianto avremo un modello super-green, arriveremo a discariche zero a Roma. Ho tutto il sostegno necessario per andare avanti e sarei andato avanti comunque".

Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente Ama, Daniele Pace, ha spiegato che non c'è alcun rischio sanitario e che la situazione "non è minimamente paragonabile ad altre crisi del passato". In parte il problema riscontrato negli ultimi giorni dipende da questo: "Abbiamo scoperto che alcune ditte alle quali erano stati affidate le manutenzioni fatturavano i lavori a prezzi gonfiati o, addirittura, non riparavano nulla. Le abbiamo fatte fuori". Il presidente ha detto anche di essersi accorto che all'interno dell'azienda c'era chi avrebbe dovuto controllare la qualità dei servizi offerti dalle aziende esterne e invece "non ha rilevato una serie di irregolarità. Abbiamo licenziato due dipendenti".