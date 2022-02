Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, suona Gianni Morandi in tv Durante un’intervista rilasciata a Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, Roberto Gualtieri ha suonato con la chitarra una canzone dell’ultimo Sanremo: ‘Apri tutte le porte’ di Gianni Morandi.

A cura di Enrico Tata

Le abilità del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, come chitarrista sono ben note. Più volte durante la campagna elettorale, tra un comizio e l'altro, l'ex ministro si è esibito in pubblico strimpellando alla chitarra qualche canzone (senza cantare). Alla festa dell'Unità di Roma, per esempio, ha suonato Bella Ciao, ma questa volta in televisione, durante un'intervista rilasciata a Serena Bortone, conduttrice di "Oggi è un altro giorno" su Rai 1, ha eseguito una canzone dell'ultimo Sanremo: ‘Apri tutte le porte' di Gianni Morandi, scritta da Lorenzo Jovanotti. Il sindaco ha cominciato con la chitarra e poi si è aggiunta la band del programma per cantare il ritornello del brano di Morandi arrivato terzo al Festival della Canzone italiana edizione 2022. Il video è facilmente recuperabile su Twitter (ad esempio qua) e su Rai Replay.

Il primo cittadino, ovviamente, durante l'intervista ha anche tracciato un bilancio dei suoi primi quattro mesi al Campidoglio: "Sapevamo che sarebbe stata una sfida impegnativa. Nonostante ci vorrà del tempo per fare delle cose strutturali, alcuni risultati si possono ottenere anche rapidamente. Non è impossibile. E' possibile avere una citta' migliore, se si lavora con grande intensità", ha dichiarato Gualtieri. "Abbiamo realizzato un piano di pulizia straordinario. La città è più pulita pulita di come l'abbiamo trovata. Quando avremo raggiunto il 100% saremo soddisfatti. Bisognerà lavorare anni per dare a Roma l'eccellenza che merita. E noi non ci fermiamo, siamo solo all"inizio. Tra i temi da affrontare c'è l'evasione fiscale, che è molto alta a Roma, dove si paga tanto perché c'è chi non paga". NNNN