Il progetto: il laghetto dell’Eur sarà balneabile entro 5 anni Il progetto è stato ribadito nel piano industriale di Eur Spa. Stanziati i fondi: realizzare il progetto costerà 8 milioni di euro.

A cura di Redazione Roma

Fare il bagno nel laghetto dell'Eur? Perché no. Dopo le notizie rilasciate nelle scorse settimane sul progetto, ora l'amministratrice delegata di Eur Spa, Angela Maria Cossellu, chiarisce anche quali sono i tempi e gli investimenti per realiazzarlo: 5 anni e 8 milioni di euro. L'idea è quella di aumentare la centralità del laghetto nell'offerta turistica, ma ovviamente anche la sua fruibilità per i romani, facendone un'oasi dove è possibile farsi un tuffo come in piscina. La superficie balneabile dell'invaso artificiale, felice eredità delle Olimpiadi del 1960, è di 85.120 metri quadrati.

Se Tiber, la spiaggia sul Tevere sotto ponte Marconi non è mai davvero decollata come le spiagge lungo la Senna di Parigi, bel altra fortuna potrebbe avere uno spazio dove potersi davvero tuffare. È tutto messo nero su bianco nel nuovo piano aziendale di Eur Spa (azienda 100% pubblica partecipata per il 90% dal Mef e per il 10% da Roma Capitale) per il quinquennio 2023-2028.

Il primo problema da affrontare è la qualità dell'acqua del laghetto, perché ovviamente deve rispettare determinati criteri per essere balneabile. Per questo sono stati coinvolti tecnici e laboratori di Acea, che campioneranno l'acqua e metteranno appunto un piano per rendere l'invaso stabile dal punto di vista chimico-fisico. Per farlo con tutta probabilità la strategia prevederà l'introduzione di microrganismi utili allo scopo di combattere alghe e microrganismi dannosi. Bisognerà poi eliminare i fanghi dai fondali, dragare il laghetto e poi procedere con i lavori necessari fino all'allestimento delle sponde per i bagnanti.

Leggi anche A Roma ragazzi dai 5 ai 16 anni riceveranno 500 euro per fare sport: come funzionano i voucher sportivi

Rimane poi aperta l'annosa questione dei lavori dell'acquario dell'Eur. La società Mare Nostrum è al momento in procedura di concordato in Tribunale, passaggio necessario per cedere le proprie quote Zetland Capital e così, si spera, terminare i lavori. Dalle parti di Eur Spa ci si augura che l'acquario possa aprire per il Giubileo.