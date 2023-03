Il primo incontro tra Rocca e Gualtieri: il sindaco mette in sicurezza l’inceneritore Primo incontro tra Roberto Gualtieri e Francesco Rocca. Sindaco e governatore si sono confrontati sui temi più importanti che riguardano la capitale e le deleghe regionali, a cominciare da trasporti e rifiuti. Un’ora e mezza di faccia a faccia: al centro prima di tutto il termovalorizzatore di Rocca Palomba.

A cura di Valerio Renzi

Si è svolto ieri il primo incontro istituzionale tra il neogovernatore della Regione Lazio Francesco Rocca, e il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri. Il primo cittadino è arrivato a via Cristoforo Colombo nel pomeriggio, prima le foto con stretta di mano all'esterno, poi un faccia a faccia dentro il palazzo che ospita la presidenza. L'incontro è durata circa un'ora e mezza e, al termine di questo, Gualtieri ha incassato l'impegno alla lealtà istituzionale da parte del governo regionale su alcuni dossier fondamentali per il futuro di Roma: primo tra tutti (e il più divisivo) il maxi termovalorizzatore, poi sul piatto ci sono finiti ovviamente Giubileo ed Expo, su cui il Campidoglio sta già lavorando assieme al governo.

Solo pochi giorni fa Rocca ha ribadito i dubbi sull'opera, ponendo diversi interrogativi sull'area prescelta a Santa Palomba, a cominciare dai problemi di peso sul traffico locale della movimentazione rifiuti, e sulla dimensione dell'impianto giudicata eccessiva, tornando alla carica sulla necessità di una discarica. All'incontro Gualtieri ci è arrivato preparato, mettendo sul piatto la possibilità già vagliata con Fs di utilizzare la linea ferroviaria per il trasporto dei rifiuti, così da non sovraccaricare via Ardeatina e ribadendo l'impegno ad aumentare i livelli di differenziata in maniera realistica.

La verità è che anche Rocca deve mediare tra la necessità di non fare un'opposizione frontale all'opera, che rischierebbe di sconfessare il governo e ampi settori della sua maggioranza (ad esempio sono stati da sempre favorevoli la Lega e Forza Italia), ma accontentare chi in Fratelli d'Italia è pronto a cavalcare lo scontento sul termovalorizzatore. Critici in particolare all'opera sono assessori e consiglieri che fanno riferimento al vicepresidente del Senato Fabio Rampelli. Non a caso la delega ai rifiuti è andata a Fabrizio Ghera, l'assessore più rampelliano di tutti all'interno della nuova giunta.

Altro tema trattato i trasporti: su questo punto Rocca e Gualtieri hanno concordato sulla necessità di ottenere maggiori trasferimenti per garantire un sistema integrato efficiente. E il governatore ha assicurato che non farà mancare il suo sostegno quando sarà il momento di reclamare dal parlamento quei poteri speciali per Roma, di cui tanto si parla da anni ma che non sono mai arrivati.