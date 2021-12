Il Ponte di Ferro riapre al traffico: era chiuso da due mesi per l’incendio Oggi riapre il Ponte di Ferro a Roma, a circa due mesi dalla chiusura per l’incendio che interessò la banchina sottostante e i cavi elettrici. L’accesso al ponte che collega Ostiense a Marconi è riaperto per veicoli e pedoni.

A cura di Alessia Rabbai

Oggi riapre Ponte dell'Industria, meglio conosciuto come Ponte di Ferro, che collega Ostiense a Marconi. La riapertura arriva a circa due mesi dall'incendio nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre scorsi, prima delle elezioni comunali, che ne provocò la chiusura. Il ponte è riaperto al traffico per i veicoli e per i pedoni, questi ultimi potranno però camminare solo da un lato, mentre dovranno evitare l'altro, che è rimasto danneggiato. I veicoli invece potranno nuovamente tornare a transitare lungo il ponte perché a seguito degli accertamenti svolti è emerso che la struttura portante non ha riportato danni. Il divieto di accesso, lo stesso in vigore prima dell'incendio, resta per i veicoli che superano le 3,5 tonnellate. Ieri alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri è stato invece riaperto al pubblico il ponte ciclopedonale di via Laurentina.

L'incendio del Ponte di Ferro

Le fiamme che si sono sprigionate nell'area circostante al Ponte di Ferro dalla parte di Piazzale della Radio si sono originate al di sotto della struttura, probabilmente partite da un fornelletto utilizzato dai clochard per scaldarsi. Le fiamme si sono poi propagate al materiale presente sotto al ponte, come sedie e materassi, giacigli di fortuna di persone senzatetto e alla vegetazione circostante e hanno interessato anche i cavi elettrici. "Ciò che ha dato l'effetto che il ponte bruciasse nella sua interezza è stato un grosso fascio di cavi elettrici a fuoco. Il calore andato avanti per diverso tempo ha fatto in modo che parte della passerella portacavi abbia ceduto per una quindicina di metri e che sia collassata, precipitando parte nel fiume e parte sulla banchina" ha spiegato a Fanpage.it il comandante dei vigili del fuoco di Roma ingegnere Francesco Notaro. A seguito dell'incendio il ponte è stato chiuso al traffico in via precauzionale, per scongiurare eventuali rischi di crollo e pericoli per i cittadini. Una chiusura che ha messo a dura prova il quadrante dal lato traffico, con deviazioni per spostarsi tra Ostiense e Marconi.