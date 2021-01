Il Parco della Cellulosa, polmone verde del quartiere Casalotti (periferia nord ovest della Capitale) è stato acquisito dal Comune di Roma. La notizia, attesa dai volontari e residenti da 15 anni, è arrivata l'ultimo giorno dell'anno. Dopo l’approvazione all’unanimità lo scorso 16 dicembre della delibera di acquisizione da parte dell’Assemblea Capitolina, il 31 dicembre si è concluso l’ultimo atto, con la sottoscrizione del rogito notarile tra il Campidoglio e Fintecna. Un’area verde di 14 ettari, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale che viene finalmente restituita alla città.

Le parole della Sindaca Raggi

La Sindaca Virginia Raggi ha pubblicato un post su Facebook esprimendo soddisfazione per questa acquisizione tanto attesa: "Ora saranno programmati gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza e presto questa meravigliosa area verde nel Municipio XIII potrà essere restituita ai cittadini. Un bel regalo per loro, per i residenti di Casalotti e i comitati di quartiere che chiedevano da anni una soluzione".

La vittoria del comitato

La gioia più grande per questo traguardo è stata provata sicuramente dai membri del comitato promotore, un gruppo di volontari che dal 2005 si sono presi cura di quest'area verde, evitando con tutte le loro forze abbandono, degrado e speculazione edilizia grazie ad un comodato d'uso "Questo anno così difficile si conclude con uno splendido regalo per la nostra città, dopo l’approvazione all’unanimità lo scorso 16 dicembre, da parte dell’Assemblea Capitolina, della delibera di acquisizione, oggi si è concluso l’ultimo atto, con la sottoscrizione del rogito notarile col quale il Parco diventa proprietà di Roma Capitale." si legge sul profilo social del Parco. Ora con il 2021 la speranza dei cittadini di Casalotti è che il parco possa tornare presto fruibile per tutti. L'area infatti è stata chiusa il 29 settembre per la caduta di diversi alberi provocata dalle prime forti piogge autunnali.