Il Parco Arena di Montesacro sarà intitolato a Rino Gaetano: potrà ospitare 12mila spettatori Sarà intitolato a Rino Gaetano il Parco Arena che sorge nel quartiere di Montesacro, nel Parco delle Valli: presto ospiterà concerti ed eventi culturali.

A cura di Beatrice Tominic

Nasce il Parco Arena Rino Gaetano, presso il Parco delle Valli: la mozione, presentata da Roma Futura, è stata approvata all'unanimità oggi in Assemblea Capitolina. L'area interessata, che verrà intitolata al cantautore, si trova all'interno del III Municipio, a pochi passi dalla stazione della metropolitana di Conca d'Oro: per questa ragione lo spazio potrebbe essere utilizzato sia per eventi di quartiere che per occasioni maggiori. L'arena, in cui potranno presto essere organizzati concerti ed altri eventi culturali, può ospitare fino a 12mila spettatori.

Il parco, che si estende per circa tre ettari di terreno, sorge nel quartiere di Montesacro, dove Rino Gaetano, in origine calabrese, ha vissuto da quando aveva 17 anni fino al giorno della sua morte, il 2 giugno del 1981. Anche per questo il quartiere ha sempre tenuto molto al progetto: questo riconoscimento al cantautore è importante non soltanto per la città di Roma, ma soprattutto per quella periferia che lui stesso ha tanto amato.

L'arena Rino Gaetano

Quella di intitolare questi spazi che sorgeranno nell'area del Parco delle Valli è una decisione già presa lo scorso anno dal III Municipio, annunciata alla vigilia del quarantesimo anniversario della morte del cantautore: è qui che le persone presto potranno ritrovarsi per partecipare ad iniziative culturali, concerti e, ovviamente, passeggiare all'interno del parco. Questa iniziativa si aggiunge alle altre che caratterizzano già il quartiere dove il cantautore è vissuto: per i 30 anni dalla morte di Rino Gaetano, nel 2011, è stata affissa una targa lungo via Nomentana, al civico 53, dove il cantante ha vissuto dal 1970 al 1981, insieme alla sua famiglia.

"I suoi testi profondi, ironici e di denuncia sociale sono ancora oggi attuali e le nuove generazioni amano la produzione musicale del cantautore e ne portano avanti la memoria", ha annunciato con una nota il primo firmatario della proposta, Giovanni Caudo.