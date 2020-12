Il loro padrone si è ammalato ed è morto per Covid, dopo aver contratto la malattia nelle scorse settimane. Le sue condizioni di salute sono peggiorate e, in breve tempo, dopo il ricovero ospedaliero, è sopragiunto il decesso, avvenuto più di un mese fa, per complicazioni dovute al coronavirus. Così Nina e Rocky, due meticci di taglia piccola, femmina la prima e maschio il secondo, ‘orfani' del loro ‘papà' cercano una nuova casa tra Roma città e provincia, dove poter ritrovare l'affetto di esseri umani, che si prendano cura di loro e l'accolgano nella propria famiglia. Una storia triste quella dei due cagnolini, simili a due peluches, lei con il pelo color fulvo, lui nero focato, che sono rimasti solo al mondo. I famigliari del defunto, infatti, non ne hanno voluto sapere più niente.

"Adozione di coppia, non vogliamo dividerli"

A presentare i due cagnolini agli utenti di Facebook, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane (sezione Ostia), che ha pubblicato un post sui social network, con tanto di video dei due cani, che ha ricevuto centinaia di condivisioni. "Nina ha circa otto anni , mentre Rocky almeno undici, sono inseparabili e dolcissimi. Non vogliamo dividerli e sarebbe stupendo trovare un’adozione di coppia, stanno già soffrendo troppo per aver perso il loro papà" si legge nel post. Che continua: "Alcuni volontari si stanno occupando di loro con tanto amore ma si cerca urgentemente una famiglia. Nina e Rocky sono adottabili preferibilmente insieme e solo su Roma o provincia". Per info adozione contattare la Lega Nazionale per la Difesa del Cane (sezione Ostia) al numero telefonico 333.2729049.