Il neomelodico Angelo Famao denunciato: “L’ho pagato ma non è venuto alla festa di mia figlia” L’esibizione del cantante doveva essere la sorpresa alla festa di compleanno di una ragazza ad Anagni. La mamma ha versato 3.200 euro ma Angelo Famao non si è mai presentato, così non avendo neanche i soldi indietro ma solo tante scuse dall’agenzia dell’artista ha deciso di sporgere denuncia.

A cura di Redazione Roma

Angelo Famao è considerato uno degli astri nel firmamento della nuova scena neomelodica. Ventisei anni, lanciato nel 2018 con la canzone "Tu si a Fine do Munno” (il video ha 83 milioni di visualizzazioni su Youtube), sponsorizzato agli esordi da Fabrizio Corona, ora è stato denunciato per truffa da una mamma arrabbiata. La vicenda è raccontata oggi dal Corriere della Sera, che riporta come la donna – residente a Ferentino in provincia di Frosisone – avesse deciso di fare una sorpresa alla figlia per il suo compleanno, pagando l'esibizione privata del cantante 3.200 euro, concordando tutto con l'agenzia del neomelodico, con tanto di contratto e bonifico già versato. Arriva il giorno cerchiato in rosso sul calendario, i minuti passano, i telefoni squillano a vuoto e poi alla fine, davvero, il Famao dà "buca" alla festa di compleanno della ragazza. Ma lui non si è mai presentato all'appuntamento in un locale di Anagni. E così la donna ha scelto di sporgere denuncia.

La versione dell'agenzia e quella di Angelo Famao

Cosa è successo? Secondo il cantante la colpa sarebbe dell'agenzia di booking che avrebbe "venduto" la sua esibizione, nonostante avesse saputo di un altro impegno dell'artista. L'agenzia invece avrebbe sostenuto che il cantante conosceva l'impegno della festa di compleanno della giovane e non si sarebbe presentato facendo di testa sua, nonostante i soldi fossero stati già versati. L'agenzia gli avrebbe proposto un video di auguri del cantante come riparazione e nulla di più. Sia come sia i soldi non vengono restituiti, così la mamma delusa va in procura a Frosinone.