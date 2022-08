Il mistero del cadavere trovato in mare a Coccia di Morto: appartiene un tassista romano Il cadavere è stato trovato nella mattinata di ieri, giovedì 18 agosto. Una ragazza l’ha avvistato dall’alto e ha dato l’allarme: “C’è il cadavere di un uomo nel mare a Coccia di Morto”.

A cura di Enrico Tata

Il cadavere trovato ieri in mare a Coccia di Morto, Fiumicino, appartiene a un tassista romano di 56 anni. Si chiamava Mauro Piccinelli, riporta il Messaggero. Alcuni testimoni sostengono che l'uomo frequentasse abitualmente quella spiaggia. In molti l'hanno visto passeggiare in riva al mare o fare il bagno. Probabilmente, quindi, è annegato ed è stato trascinato dalle onde. Il corpo era coperto soltanto da un costume da bagno e non presentava alcun segno di violenza o trauma, almeno stando ai risultati delle prime analisi. Sarà comunque l'autopsia a decretare con certezza le cause della morte del tassista.

L'allarme ieri mattina: "C'è un cadavere in mare"

Il cadavere è stato trovato nella mattinata di ieri, giovedì 18 agosto. Una ragazza l'ha avvistato dall'alto e ha dato l'allarme: "C'è il cadavere di un uomo nel mare a Coccia di Morto". Il corpo è stato poi trascinato dalla corrente verso Sud e a Focene alcuni surfisti lo hanno trascinato sulla spiaggia. Lì sono arrivati gli uomini della Guardia costiera e i carabinieri della stazione di Fiumicino. Gli operatori sanitari del 118, dopo aver constatato la morte del 56enne, hanno trasferito la salma presso la camera mortuaria. Come detto, l'uomo indossava soltanto un costume e non aveva con sé alcun documento di riconoscimento. Le indagini sono ancora in corso, ma tutto fa propendere alla morte per affogamento. Un altro indizio in tal senso è l'assenza, sulla spiaggia di Coccia di Morto, di bagnini. In totale, riporta il Messaggero, il comune di Fiumicino ha 24 chilometri di costa non sorvegliata da addetti al salvataggio. La spiaggia è libera e non sorvegliata. È possibile quindi che il 56enne tassista si sia tuffato per fare un bagno e sia stato travolto dalle onde.