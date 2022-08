“C’è un cadavere in mare”, mistero a Coccia di Morto: recuperato e portato sulla spiaggia Non sono stati trovati elementi o documenti utili all’identificazione. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Roma e il personale del 118.

A cura di Enrico Tata

Mistero a Coccia di Morto, la spiaggia che si trova tra Fiumicino e Fregene, litorale romano. Un cadavere è stato avvistato in mare e portato sulla spiaggia. È vestito soltanto con un costume e ha un'età apparente di circa 60/65 anni. Non ci sarebbero segni di traumi o ferite. Non sono stati trovati elementi o documenti utili all'identificazione. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Roma e il personale del 118.

Ad avvistare il corpo è stata una bagnante, surfisti l'hanno trascinato a riva

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'allarme è stato lanciato alle 10.45 di oggi, giovedì 18 agosto, da una bagnante che ha avvistato il corpo in acqua a diversi metri dalla riva. A recuperare il cadavere in un primo momento sono stati alcuni surfisti, che hanno impedito al corpo di essere trascinato a largo dalla corrente.

Indagini in corso, autopsia sul cadavere nelle prossime ore

Per il momento non ci sono ipotesi concrete sul decesso, ma dovrebbe trattarsi di annegamento, anche perché non sono stati trovati, come detto, segni di violenza o traumi da caduta sul corpo. Sarà comunque l'autopsia a svelare con certezza le cause della morte. L'esame verrà disposto nelle prossime ore dall'autorità giudiziaria. Nel frattempo le forze dell'ordine stanno esaminando gli elenchi delle persone scomparse nelle ultime settimane per tentare di risalire all'identità del cadavere. Dalle prime indagini, come detto, sembrerebbe un bagnante annegato in mare nei giorni scorsi, ma probabilmente trascinato dalle correnti da Nord fino allo specchio di mare davanti alla spiaggia Coccia di Morto.