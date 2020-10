La stagione estiva è ormai alle spalle, ma per i gestori degli stabilimenti balneari l'inverno potrebbe riservare gradite sorprese. Sul litorale romano, infatti, il comune di Fiumicino ha lanciato l'iniziativa ‘il Mare d'Inverno', che prevede la concessione di autorizzazioni per rimanere aperti tutto l'anno e questo favorirebbe anche il sistema alberghiero e della ristorazione. Lungo i 24 chilometri di costa all'interno del territorio di Fiumicino, tra Isola Sacra, Maccarese, Passoscuro, Focene e Fregene, ci sono circa 113 stabilimenti e 26 di questi hanno già aderito al progetto.

L'iniziativa: il ‘Mare d'inverno' a Fiumicino. Stabilimenti aperti tutto l'anno

L'iniziativa è nata con una delibera firmata dal sindaco Esterino Montino a metà dello scorso agosto, e ha l'obiettivo di ‘destagionalizzare' le attività turistico-ricreative legate alle concessioni demaniali marittime. In questo senso gli operatori balneari (molti altri potrebbero aderire nelle prossime ore) potranno prolungare la loro attività per tutto l'anno e tenere aperto il loro stabilimento non solo, quindi, durante la stagione estiva. Il mare aperto tutto l'anno, anche in inverno, "vuole essere un'innovazione per dare un forte slancio ed un impulso economico alle attività in un periodo di grosse difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso; ed ancora, nuove opportunità anche per il sistema alberghiero. della ristorazione e delle risorse umane", spiega il Comune di Fiumicino. L'iniziativa potrà essere utile anche per realizzare un programma di eventi formativi e di progetti didattici all'interno degli stessi stabilimenti.