Il fratello di Elon Musk in Campidoglio propone al sindaco Gualtieri uno spettacolo per il Giubileo

A cura di Alessia Rabbai

Kimbal Musk e Roberto Gualtieri

Kimbal, il fratello di Elon Musk, ha incontrato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in Campidoglio. La visita era in programma per ieri, sabato 25 gennaio. L'incontro c'è stato per discutere sulla realizzazione di uno spettacolo musicale in occasione del Giubileo 2025. Il Campidoglio non ha commentato l'incontro con Kimbal Musk, né ha dato alcuna informazione in merito al progetto. Kimbal Musk, arrivato nella Capitale, oltre al primo cittadino ha incontrato diversi esponenti della politica italiana. Ieri a salutarlo è stata anche la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e ha avuto una riunione con il ministro della Cultura Alessandro Giuli a Palazzo Chigi e con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

L'incontro tra Kimbal Musk e Roberto Gualtieri

Come riporta AdnKronos il motivo dell'incontro tra Kimbal Musk e il sindaco Gualtieri è stata la proposta e discussione di uno spettacolo musicale in occasione del Giubileo 2025. Si tratta di uno spettacolo di cui non si conoscono ancora i dettagli, che secondo le prime indiscrezioni vedrebbe l'ultilizzo di droni e che verrebbe realizzato con sponsor privati. Il progetto di cui hanno parlato Musk e Gualtieri verrà presto presentato a Papa Francesco in Vaticano.

Chi è Kimbal Musk, fratello di Elon

Kimbal Musk è il fratello minore di Elon, l'imprenditore di Tesla, SpaceX, X (ex Twitter), Neuralink, Starlink. Cinquantatré anni, è un imprenditore nell'ambito della ristorazione, con particolare interesse alle pratiche agricole sostenibili. Lavora anche insieme al fratello per SpaceX e Tesla. Nel 1995 poco più che universitari Elon e Kimbal Musk hanno avviato insieme Zip2, una piccola startup che si occupa di vendere sistemi elettronici di guide stradali per giornali come il New York Times e il Chicago Tribune dalla quale hanno ricavato molti soldi utili agli investimenti futuri. Nel 1999 la startup viene acquistata da Compaq per poco più di 300 milioni di dollari nel tempo smantellata.