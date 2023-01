Il corteo dei cittadini per salvare il Lago Ex Snia: “Area verde preziosa per la periferia” I cittadini hanno manifestato per salvare il Lago Bullicante. L’area verde che i romani considerano preziosa rischia di scomparire per far posto ad un polo logistico.

A cura di Alessia Rabbai

Il Lago Bullicante rischia di scomparire per fare posto ad un polo logistico, dopo una battaglia ambientalista portata avanti dai romani e durata circa trent'anni. Cittadini e attivisti hanno sfilato in un corteo in sua difesa, per chiedere al neopresidente della Regione Lazio che verrà eletto alle prossime regionali in programma il 12 e 13 febbraio 2023 di firmare l'allargamento del monumento naturale che è stato istituito intorno al lago in tutta la parte circostante, per tutelare appieno anche l'area in cui ricade l'ex fabbrica.

"Area verde preziosa per i cittadini di periferia"

"Questo posto è la grande conquista di una comunità – Sabrina Baldacci, forum Parco delle Energie, che racconta la sua storia – e l'azione spontanea dell'unico lago naturale di Roma, sorto dopo un abuso edilizio che risale al lontano 1992. Si tratta di uno scavo profondo per la realizzazione di un centro commerciale che ha intercettato una falda, che ha cominciato a sgorgare. Intorno a luisi è sviluppato un grande e complesso ecosistema, grazie all'acqua e ai ruderi della fabbrica dell'ex Snia". Uno spazio quello del parco delle Energie Ex Snia che rappresenta per i cittadini che lo vivono quotidianamente, un'importante e preziosa area verde, nella quale rifugiarsi dal caos e dallo smog della città.

"Parco ex Snia patrimonio di biodiversità"

Nel parco dell'ex Snia, che si estende per circa 12 ettari, vivono circa 90 specie di uccelli e 30 specie di libellule, ci spiega un biologo: "Quello che è straordinario per me che sono un botanico – racconta Michele De Sanctis – è il processo di rinaturalizzazione che è avvenuto nel giro di cirac venti, trent'anni in un posto che era un cantiere, fino al verde che c'è oggi, con una importante presenza di animali e vegetali. Un patrimonio di biodiversità veramente eccezionale. Noi vogliamo tutelare il lago Bullicante e l'area circostante e preservarla".