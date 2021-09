Il concerto di Piovani per medici e infermieri di Tor Vergata: “Grazie a voi sono guarito dal Covid” Il maestro premio Oscar Nicola Piovani ha tenuto un concerto gratuito per i sanitari del policlinico di Roma Tor Vergata, dove lo scorso ottobre è stato ricoverato per cinque settimane per Covid. Piovani ha eseguito i brani più famosi del suo repertorio al pianoforte, tra i quali il tema principale de ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni e ‘Buongiorno principessa’.

A cura di Enrico Tata

“Ringrazio i medici, gli infermieri e tutto il personale del Policlinico di Tor Vergata che mi hanno curato con grande scrupolo e competenza”, aveva dichiarato Nicola Piovani, musicista premio Oscar per ‘La vita è bella', dopo essere stato dimesso dal Policlinico di Tor Vergata. Il maestro è stato ricoverato cinque settimane per Covid lo scorso mese di ottobre. Per ringraziare i medici e gli infermieri dell'ospedale romano ha voluto tenere un concerto gratuito: "Ho visto quanto lavorano, in quali difficoltà sono costretti a operare per curare chi soffre, chi non respira". Piovani ha eseguito i brani più famosi del suo repertorio al pianoforte, tra i quali il tema principale de ‘La vita è bella' di Roberto Benigni e ‘Buongiorno principessa'.

Piovani e ‘La vita è bella' per i sanitari di Tor Vergata

L'evento è stato promosso dall'Associazione L'Arcobaleno della Speranza e si è tenuto nel piazzale davanti all'ingresso principale del policlinico. Piovani è stato accompagnato dai musicisti Marco Loddo al contrabbasso e Marina Cesari al sassofono. Erano presenti il direttore generale del Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, il Rettore della Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Prof. Orazio Schillaci, Il professore William Arcese, Direttore della Unità di Trapianto Cellule Staminali e la Presidente della Associazione L’Arcobaleno della Speranza, Stella Marchetti. Proprio il dottor Quintavalle ha espresso gratitudine a Nicola Piovani per la "sua partecipata condivisione" e ha sottolineato "il grande potere del valore simbolico della musica come medicina dello spirito che consola e conforta lenendo i dolori e le sofferenze degli uomini ed ha ricordato, che il volontariato, mai come in questa emergenza, rappresenti un esempio di solidarietà e di forza per il nostro Paese".