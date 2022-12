Il comune di Roma finalmente internalizza Multiservizi: “Pubblico è più efficiente ed economico” Saranno internalizzati i lavoratori e le lavoratrici della Multiservizi che svolgono il servizio di pulizia, ausiliariato, assistenza al trasporto e piccola manutenzione nelle scuole. Esultano i sindacati dopo anni di battaglie.

A cura di Valerio Renzi

I lavoratori e le lavoratrici della Multiservizi, dopo anni di battaglie per avere certezze sulla propria continuità occupazionale e per un contratto dignitoso, ricevono oggi finalmente una prima vera e concreta buona notizia. L'assessora alla Scuola e al Personale Claudia Pratelli ha annunciato che la giunta ha votato un atto, che dovrà ora essere votato in aula Giulio Cesare.

"L'atto propone di internalizzare il servizio di pulizia, ausiliariato, assistenza al trasporto e piccola manutenzione nelle scuole, attraverso una società in house. – spiega Pratelli – Cosa significa? Che dopo un grande e complesso lavoro di approfondimento, Roma Capitale valuta che il miglior modo di svolgere il così detto ‘servizio scolastico integrato', un servizio di interesse generale perché consente di far funzionare i nidi e le scuole dell'infanzia comunale, è a gestione pubblica". Una scelta dettata anche dal fatto che internalizzare il servizio vuol dire anche migliorarlo e renderlo più efficiente, oltre che un risparmio economico.

"La gestione pubblica è possibile ed è in linea con quanto già fatto per le scuole statali, per le quali si è già previsto di internalizzare il personale dedicato ai servizi di pulizia e ausiliariato. Lo stesso principio varrà per i nidi e le scuole comunali della nostra città anche grazie a mesi intensi di lavoro e confronto con le organizzazioni sindacali. Scommettiamo sul fatto che la gestione pubblica, in un mondo in cui i servizi sono sempre più privatizzati, sia di maggiore qualità e anche più efficiente e sostenibile da un punto di vista economico. Così vince il pubblico", ha sottolineato Pratelli. Sarà Ama ad acquisire le quote della Multiservizi per riportare il servizio in house.

Gualtieri: "Giorno dopo giorno Roma una città più vicina alle persone"

Il sindaco Roberto Gualtieri sottolinea come l'internalizzazione "consentirà di non dover ricorrere alla gara a doppio oggetto, di risparmiare risorse, di garantire meglio il rispetto degli standard e la stabilità per i lavoratori". "Andiamo avanti così per rendere Roma, giorno dopo giorno, una città più vicina alle persone" ha concluso Gualtieri.

Cgil, Cisl e Uil: "Una vittoria dei lavoratori".

Esultano le rappresentanze sindacali. Per Cgil, Cisl e Uil "questo è il risultato della battaglia delle lavoratrici e dei lavoratori di Roma Multiservizi, che in questi anni si sono mobilitati per chiedere la gestione diretta del servizio, al fine di mettere in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori, garantire la continuità occupazionale, la qualità del lavoro e del servizio offerto ai cittadini".