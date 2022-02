Il Comune di Fiumicino vieta il circo con animali: “È sfruttamento e diseducativo” “È sfruttamento e diseducativo per i bambini”. Il Comune di Fiumicino ha vietato gli spettacoli del circo con animali, bloccando le esibizioni del Circo Rony Roller.

A cura di Alessia Rabbai

Rony Roller Circus

Vietato il circo con animali a Fiumicino. A stabilirlo l'esito di una conferenza dei servizi che si è tenuta ieri e che si epressa contraria al circo che si è insediato nei giorni scorsi nel territorio della città aeroportuale. "La conferenza ha espresso, per diverse ragioni, parere negativo all'utilizzo di animali negli spettacoli del circo stesso – ha spiegato l'assessora ai Diritti degli animali Alessandra Colonna – e anche alla loro presenza, considerato che sono costretti nelle gabbie. Innanzitutto perché la riteniamo una forma di sfruttamento a cui questa amministrazione è da sempre contraria, ma anche perché è diseducativo nei confronti del pubblico che assiste alle performance, specialmente dei più piccoli". Ea aggiunge: "Ricordo che il parere dell'Ufficio degli animali è insindacabile e, pertanto, il circo non dovrà, in alcun modo, utilizzare gli animali negli spettacoli che metterà in scena – conclude Colonna – Siamo in attesa del parere della Asl, che dovrebbe arrivare in giornata, per quanto riguarda la detenzione nelle gabbie". Il Comune avrebbe inoltre ricordato l'articolo 13 del regolamento a tutela degli animali.

Circo Rony Roller: "Presenteremo ricorso al Tar"

Il circo che al momento non può fare spettacoli è il Rony Roller di Alberto Vassallo, che è arrivato nei giorni scorsi in via del Faro a Fiumicino, pronto ad esibirsi con spettacoli in cartellone dal 18 al 28 febbraio. "Abbiamo già presentato la documentazione necessaria con le certificazioni richieste e pagato le autorizzazioni" spiegano. Tutto è pronto per le performance di artisti e animali, "regolarmente autorizzate dal Comune, com'è stato per tutte le altre volte che ci siamo esibiti a Fiumicino prima della pandemia" ma per il momento i circensi dovranno attendere. Ora i responsabili del circo hanno annunciato che, in merito al provvedimento comununale che ritengono "illegittimo, perché non ci sono leggi che vietano il l'uso degli animali negli spettacoli del circo" presenteranno un ricorso al Tar per danni.