video suggerito

Il campione paralimpico Donato Telesca incontro Daniele Virgili: “Una gamba in meno non fa differenza” Il campione paralimpico Donato Telesca, medaglia di bronzo a Parigi 2024, ha incontrato Daniele Virgili, l’agente di Polizia Locale rimasto gravemente ferito durante un incidente stradale avvenuto sulla Tiburtina il sei novembre scorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il campione paralimpico Donato Telesca è andato oggi all'ospedale San Camillo per conoscere Daniele Virgili, l'agente di Polizia Locale rimasto gravemente ferito durante un incidente stradale avvenuto sulla Tiburtina il sei novembre scorso. Telesca, che all'età di soli due anni ha subito l'amputazione di entrambe le gambe in seguito a un incidente, ha voluto conoscere il ragazzo non solo per esprimere la sua solidarietà in seguito all'accaduto, ma anche per motivarlo e mostrargli che, davanti a sé, ha ancora una bellissima strada da percorrere.

Telesca: "Una gamba in più o in meno non fa differenza"

"Se mi proponessero di scegliere, se riavere le gambe o avere la mentalità vincente che ho oggi, non avrei dubbi: scelgo la seconda – le parole del campione, medaglia di bronzo a Parigi 2024 – Una gamba in più o in meno non fa la differenza, con questa mentalità invece posso fare qualsiasi cosa. Io sono la persona che sono grazie all'incidente, altrimenti avrei avuto una vita normale, comune, senza troppi stimoli. Tutto dipende da te! Questo è un momento duro ma è questo che ti darà l'energia per affrontare tutto, ora può sembrare inconcepibile ma in realtà questo incidente è una benedizione!". Non sono mancati momenti scherzosi e distensivi ("abbiamo la stessa stazza", la battuta di Daniele), in un momento molto complicato per il 25enne, che dal momento dell'incidente è ricoverato all'ospedale San Camillo.

Daniele Virgili: "Grazie campione"

"Semplicemente grazie campione per ogni singola parola che mi ha dato coraggio, determinazione e grinta di andare sempre avanti nonostante il momento difficile fisicamente e psicologicamente – le parole di Virgili in seguito all'incontro – Un grazie speciale al San Camillo per la sorpresa e tutta l’assistenza sanitaria professionale ricevuta partendo dagli infermieri, dottori, primari e chiunque abbia contribuito a salvarmi la vita". A ringraziare Telesca, anche il fratello di Daniele, Riccardo: "Un vero campione olimpionico non si distingue solo per le medaglie, ma per il sacrificio, la determinazione e l'umiltà con cui affronta le sfide. Allo stesso modo, un insegnante importante non si misura solo con il sapere trasmesso, ma con l’ispirazione, il supporto e la passione con cui illumina il cammino dei suoi studenti. Entrambi, in modi diversi, lasciano un’eredità che va oltre il momento: quella di essere un esempio".

L'incidente sulla Tiburtina il 6 novembre

Daniele Virgili è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sulla via Tiburtina la sera del 6 novembre. Il ragazzo era intervenuto con alcuni colleghi per effettuare i rilievi in seguito a un incidente stradale, quando è stato travolto da una macchina, alla cui guida c'era un carabiniere in fortissimo stato di alterazione alcolica. Il 25enne è rimasto gravemente ferito, e nell'incidente ha perso una gamba. Tantissime persone da quel giorno gli hanno mostrato la propria solidarietà, andandolo a trovare e mandandogli messaggi di conforto e vicinanza. Tra questi, anche il campione Donato Telesca.