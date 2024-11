video suggerito

Il campione paralimpico Anobile prometteva Rolex e Prada a super prezzi, tra le vittime c’è Laura Marsilio Tra le vittime della presunta truffa del campione paralimpico Fabio Anobile ci sono facoltosi professioni di Roma Nord e la responsabile sport di Fratelli d’Italia Laura Marsilio, sorella del governatore dell’Abruzzo. L’uomo prometteva l’acquisto di Rolex, borse Prada e altri beni di lusso a prezzi scontati. Intascati i soldi spariva nel nulla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Fabio Anobile, 30 anni, è un atleta paralimpico che alle Olimpiadi di Rio nel 2016 ha vinto la medaglia di bronzo nel ciclismo. Ora è accusato di aver perpetrato diverse truffe, presentandosi ai suoi interlocutori avendo la possibilità (diceva) di acquistare beni di lusso e Rolex a prezzi vantaggiosi, e promettendo sconti e condizioni di favore per l'acquisto degli orologi e non solo. La vicenda è raccontata oggi sulle pagine della cronaca di Roma del Corriere della Sera.

Tra le persone che sarebbero state truffate ci sarebbe anche Laura Marsilio, sorella del governatore dell'Abruzzo, già assessora allo Sport con Alemanno e oggi responsabile sport di Fratelli d'Italia. Anobile le avrebbe chiesto 3.700 di anticipo per concludere l'acquisto, ma subito dopo aver preso il denaro in contante, è scomparso. Ora il 30enne rischia un processo per truffa dopo le indagini del pm Delio Spagnolo, che hanno individuato anche altre presunte vittime dell'uomo. In particolare l'esponente del partito di Meloni, che aveva conosciuto Anobile in un circolo sportivo, avrebbe voluto acquistare per suo tramite delle borse di Prada e gli fa ben tre bonifici.

Sono oltre dieci le persone che hanno racontato di essere state truffate. Tra loro un avvocato molto noto del Foro di Roma, che nel 2022 ha tirato fuori 8.500 euro per metter due Rolex sotto l'albero di Natale, uno per lui e uno per la compagna: anche in questo caso come da copione non ha più visto un solo euro. Anobile e l'avvocato avevano stretto amicizia al circolo "Due Ponti Sporting Club", il ciclista si presenta come rappresentante della Rolex e mostra quella che dice essere la sua collezione al legale che si fa convincere e invia il denaro. Poi l'uomo sparisce nel nulla e l'avvocato scopre che quelle foto erano prese direttamente da internet, presentando infine denuncia.