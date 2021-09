Il cambio casacca di Maico Cecconi: da sostenitore di Meloni e Salvini a candidato con Calenda Maico Cecconi, ex delegato alle Politiche scolastiche nel XIII municipio con Fratelli d’Italia, è passato dai post anti immigrazione e dalle foto con Meloni, Salvini e Durigon, a essere il sostenitore numero 1 di Carlo Calenda. Cecconi è candidato nuovamente al municipio, ma stavolta col partito Azione.

A cura di Natascia Grbic

Da fan di Matteo Salvini e Giorgia Meloni a sostenitore di Carlo Calenda. Maico Cecconi, ex delegato di Fratelli d'Italia alle Politiche scolastiche nel XIII Municipio, è ora candidato di nuovo nel consiglio municipale, ma stavolta con un altro partito. Quello del leader di Azione. E se prima il suo account Instagram era pieno di endorsement a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con tirate soprattutto contro l'immigrazione, il M5s e – attenzione – Matteo Renzi, adesso ha decisamente cambiato volto. Al posto dei meme contro il leader di Italia Viva, sono comparse le foto di Carlo Calenda, e le frasi tonanti che chiedevano il ‘blocco navale' ora sono state soppiantate da post pacati che parlano di degrado e difesa del territorio.

Il cambio di partito, è bene specificare, è una pratica vecchissima ed è sana nel caso non si condividano più i valori di appartenenza. Ma fa abbastanza impressione vedere come una persona fino a poco tempo fa votata agli ideali di Fratelli d'Italia, che sul suo profilo postava foto insieme a Claudio Durigon, abbia cambiato idea nel lasso del tempo che ci vuole a mettere su una campagna elettorale. Cosa non è andato giù a Maico Cecconi di Fratelli d'Italia? Sicuramente al candidato consigliere non piace Enrico Michetti, il candidato a sindaco del centrodestra, schieramento criticato per aver scelto l'avvocato e professore universitario con mesi di ritardo rispetto agli altri partiti. Ma non mancano anche i post condivisi di critiche agli ex idoli Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con attacchi a Lega e Fratelli d'Italia. "Orgoglioso di aver deciso di appoggiare Carlo Calenda", scrive a più riprese Cecconi sui suoi profili social. Chissà cosa ne pensano i suoi vecchi compagni di partito".