Il Brasiliano fermato all'Argentario, guidava ubriaco e a tutta velocità: patente sospesa L'influencer romano di Pietralata Massimiliano Minnocci, in arte il Brasiliano, è stato fermato dai vigili urbani ed è tornato in libertà. Gli hanno sospeso la patente mentre guidava la Porsche oltre i limiti di velocità e in stato d'ebbrezza a Porto Santo Stefano.

A cura di Alessia Rabbai

Massimiliano Minnocci, in arte il Brasiliano, è stato fermato dalla polizia locale a Porto Santo Stefano, nella zona dell'Argentario. L'influencer romano di Pietralata, da oltre 400mila follower, amante dei tatuaggi e tifoso dell'As Roma, era in "trasferta" in Toscana lo scorso weekend. Un video poi pubblicato sui social network lo immortala mentre esce dalla Porsche, al centro della strada e viene portato via dai vigili urbani. Gli agenti lo hanno fermato per eccesso di velocità e guida in stato d'ebbrezza, multandolo e sospendendogli la patente.

L'episodio risale alla mattinata di domenica scorsa 12 maggio, Minnocci prima di essere fermato era alla guida dell'auto di lusso e stava percorrendo la strada nel territorio della provincia di Grosseto, una zona molto turistica e gettonata per la villeggiatura estiva. Al posto del passeggero c'era Michelle Comi. I vigili lo hanno sottoposto ad alcuni controlli, a seguito dei quali lo hanno portato al comando per multarlo e sospendergli la patente.

Il Brasiliano: "Mi hanno tolto la patente"

Minnocci racconta tutto nelle storie di Instagram: "Vi dico la verità, mi hanno levato la patente i ragazzi di Porto Santo Stefano, speriamo per quindici giorni". E aggiunge: "Non potrete mai fermarmi, perché già c'è l'autista che mi sta aspettando a Roma – dice – Non si può fermare il Brasiliano. Ormai è un meccanismo messo in atto qualche anno fa, che è infermabile. Roma, stiamo tornando!". E ancora, venuto a sapere che la notizia del suo fermo e della sospensione della patente si è diffusa, chiarisce: "Stanno parlando tutti di quello che è successo. Non c'è problema: il Brasiliano è libero".

Il botta e risposta con Matteo Salvini su Instagram

A commentare la notizia della sospensione della patente al Brasiliano è stato anche il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini: "Questo faceva il fenomeno, ubriaco e a tutta velocità, incurante del prossimo. Più che influencer mi sembra un pericolo pubblico. Bene il ritiro della patente, mi auguro come minimo che non la veda per un po'". Sotto, nel post, non si è fatta attendere la risposta di Minnocci: "Ma pensa a fare il lavoro tuo".