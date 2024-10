video suggerito

Identificati i due uomini che hanno pestato tre autisti Atac: uno è un noto narcotrafficante Sono stati identificati dalla polizia i due uomini che la scorsa notte hanno pestato tre autisti Atac a Roma, nella zona di Tor Vergata. Uno di loro è un noto pregiudicato romano.

A cura di Natascia Grbic

Sono stati identificati dalla polizia i due uomini che la scorsa notte hanno aggredito tre autisti Atac che avevano appena staccato dal turno di lavoro. Uno di loro è un narcotrafficante 40enne con precedenti penali, originario di Tivoli ma che tempo vive a Tor Bella Monaca. Nel 2020, durante la pandemia, fu uno dei dei detenuti che partecipò alle rivolte nel carcere di Frosinone. Secondo quanto riportato da LaPresse, i tre autisti picchiati non hanno voluto sporgere denuncia.

L'aggressione è avvenuta la scorsa notte a Roma, nella zona di Tor Vergata. I tre autisti Atac avevano appena smontato dal turno di lavoro quando, a poca distanza dal deposito, hanno avuto una lite per questioni di viabilità con un altro automobilista. Dalle prime informazioni, sembra che l'aggressore procedesse a folle velocità per le vie del quartiere e che stesse per tamponare la macchina con a bordo i tre uomini. Ne è nata una discussione, in seguito alla quale i due uomini hanno pestato i tre autisti Atac, causandogli varie ferite. Tutti e tre sono stati portati in ospedale. Uno di loro in particolare ha riportato ferite gravissime, ed è ancora ricoverato all'ospedale di Frascati a causa di un forte trauma cranico.

Subito dopo l'aggressione i due responsabili sono fuggiti, lasciando i tre autisti a terra. Tutti e tre sono stati portati in ospedale, dove hanno fornito alle forze dell'ordine elementi utili all'identificazione dei due autori del pestaggio. I due sono stati identificati in giornata: da capire se saranno denunciati o meno d'ufficio dalla polizia visto il brutale pestaggio di cui si sono resi autori.