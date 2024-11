Identificati i 3 ragazzi che hanno incendiato il liceo Gullace: danni da 2 milioni, 1400 studenti in dad

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Sono stati identificati i tre ragazzi che hanno fatto irruzione nel liceo Teresa Gullace di Roma, zona Don Bosco. Pochi minuti dopo il loro ingresso all'interno della scuola è divampato un incendio che ha causato danni per circa due milioni di euro. Si tratta di un italiano e due stranieri minorenni e per questo gli atti delle indagini sono stati trasmessi alla procura per minori della Capitale.

Due incendi sono stati appiccati all'interno del Gullace: il primo risale alla notte tra il 16 e il 17 ottobre scorsi. Le fiamme, secondo quanto ricostruito, erano partite da un locale adiacente alla palestra e avevano causato danni al solaio. Gli studenti avevano occupato la scuola da due giorni, ma stavano liberando i locali proprio perché, a loro dire, avevano subito tentativi di incursione da parte di estranei.

Il secondo rogo è divampato intorno alle 8.30 del 18 ottobre. Un gruppetto di ragazzi è entrato all'interno dell'istituto per poi scappare a piedi. Le telecamere di sicurezza della zona hanno consentito di identificare i tre minorenni, ritenuti responsabili di questo secondo rogo.

Come anticipato, il bilancio dei danni è terribile: servono 2 milioni di euro per rendere la sede del liceo romano nuovamente agibile. Occorre rifare gli impianti e acquistare nuovamente gli arredamenti andati in fumo. La sede, intanto, resterà inagibile per tutto l'anno scolastico e 1400 ragazzi sono costretti, per il momento, a seguire le lezioni a distanza.

In una riunione che si è tenuta il 4 novembre sono stati discussi gli scenari che potrebbero consentire un ritorno alla didattica in presenza in tempi più brevi. Spiega Daniele Parrucci, Pd, consigliere delegato all'Edilizia scolastica della Città Metropolitana di Roma Capitale: "Gli uffici tecnici del dipartimento edilizia scolastica hanno illustrato gli scenari ipotizzabili per tornare nel minor tempo possibile ad una didattica in presenza. Dopo aver valutato i tempi e i vantaggi organizzativi di ciascuna soluzione, e' stato condivisa da tutto il tavolo la decisione di privilegiare l'opzione già concordata nel corso della precedente riunione con l'Usr e la Preside Silvestri, a seguito della quale è stato poi effettuato un sopralluogo in presenza della Asl".

I partecipanti alla riunione sono stati inoltre informati – continua Parrucci – "che la scorsa settimana è stata inviata al Prefetto Giannini una lettera, a firma del Sindaco Gualtieri, che illustra la grave situazione del liceo e la soluzione ipotizzata. A tal proposito auspichiamo che al più presto venga istituito un tavolo prefettizio per garantire un'ampia convergenza di tutte le Istituzioni su quanto collegialmente concordato. Lavoriamo tutti insieme con l'unico obiettivo di far tornare, quanto prima, tutte le ragazze ed i ragazzi del liceo Gullace in presenza, evitando il ricorso alla Dad ed ai doppi turni".