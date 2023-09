I The Kolors annullano il concerto a Marino: doveva essere gratuito, ma i biglietti sono in prevendita La società che organizza l’evento ha già comunicato la cancellazione del concerto dei The Kolors per prevendita di biglietti non autorizzata. Il Comune di Marino risponde: “Si tratta di un malinteso, speriamo di risolvere quanto prima”.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra Stash, frontman della band. A destra i The Kolors nel video di Italodisco.

Si sarebbero dovuti esibire alla Sagra dell'Uva il prossimo 2 ottobre allo stadio di Marino, ai Castelli Romani, per un concerto gratuito del Summer Tour 2023, un tour che la band ha deciso di fare in forma gratuita per il periodo promozionale del singolo dell'estate 2023, Italodisco.

L'intera rassegna di eventi organizzata dai The Kolors sarebbe dovuta essere un regalo della band ai fan, ma la tappa di Marino sembra destinata a saltare: nonostante la gratuità promessa, una volta collegati al sito per ottenere i biglietti sarebbe apparso il costo di prevendita di cinque euro.

Il messaggio dell'agenzia

A rendere noto quanto accaduto è stata la stessa agenzia di produzione e organizzazione di eventi con un avviso pubblicato su Facebook.

"Nonostante la volontà dell’artista a parteciparvi, l’agenzia ColorSound si trova costretta a cancellare il concerto dei The Kolors previsto per il 2 di ottobre allo stadio di Marino (RM) a causa di importanti inadempienze da parte degli organizzatori relative alla vendita assolutamente non autorizzata di prevendite dei biglietti. Il concerto in questione rientra nel Summer Tour 2023, tour che la band ha deciso di fare in forma assolutamente gratuita come regalo ai fan durante il periodo promozionale di Italodisco. Ci scusiamo con i fan e speriamo di suonare gratis per Marino il più presto possibile".

Le perplessità del Comune

Non ha tardato ad arrivare la reazione del Comune di Marino che, menzionato sui social dalla società di organizzazione di eventi, ha risposto anche lui a colpi di social, specificando di non aver ricevuto ancora nessuna comunicazione ufficiale a Palazzo Colonna, l'edificio che ospita il municipio.

"Continua a susseguirsi il tam tam scaturito da una nota presente sui social che riguarderebbe l’annullamento del concerto da parte del gruppo dei The Kolors", scrivono.

"Non abbiamo ancora ricevuto alcuna nota ufficiale dall’agenzia che, per conto dell’Amministrazione, ha ingaggiato il gruppo dei The Kolors per il concerto del prossimo 2 ottobre – ha fatto sapere il primo cittadino – Mi sono messo subito in contatto con il Manager del gruppo per cercare di capire quanto successo. Si tratta sicuramente di un malinteso che auspico si possa risolvere quanto prima per confermare la presenza di questi grandi artisti che tutti i fan aspettano con ansia".