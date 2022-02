I teatri e i cinema di Roma che verranno ristrutturati con i soldi del Pnrr All’interno l’elenco dei teatri e i cinema per i quali Roma Capitale intende chiedere i fondi del Pnrr al Ministero della Cultura.

A cura di Enrico Tata

Con i fondi del Pnrr Roma Capitale ha intenzione di ristrutturare, dal punto di vista dell'efficientamento energetico, tredici sale di undici cinema e teatri della città. In questo modo non solo diminuiranno i costi di gestione, ma verranno anche ammodernate le strutture per renderle più attrattive. Su proposta dell'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, il Comune di Roma parteciperà a un bando pubblicato dal Ministero della Cultura e finanziato con 200 milioni di euro di fondi del Pnrr per progetti di riduzione dei consumi e rigenerazione energetica.

Gli 11 teatri e cinema di Roma che verranno ammodernati con i soldi del Pnrr

Questi sono i teatri e i cinema per i quali Roma Capitale intende chiedere i fondi al Ministero della Cultura:

Nuovo Cinema Aquila (Pigneto)

Casa del Cinema (Villa Borghese)

Teatro dell'Opera

Teatro Argentina (Largo Argentina)

Teatro India, Sala A e B (Marconi)

Teatro Quarticciolo

Teatro Tor Bella Monaca (Sala grande e sala piccola)

Teatro del Lido

Villino Corsini

Globe Theatre

Teatro di Villa Torlonia

Gotor: "Vogliamo dare un futuro alle sale della città"

Per l'assessore Gotor i teatri e i cinema sono "fondamentali luoghi di spettacolo e di cultura, di aggregazione sociale e di incontro tra le generazioni che, anche alla luce delle difficolta' ben note che hanno affrontato e stanno affrontando a causa della pandemia da Covid-19, dobbiamo contribuire a tutelare e a sostenere". Partecipare a questo bando e quindi lavorare per migliorare l'efficienza energetica di queste sale significa, ha dichiarato ancora Gotor, "dare loro concrete prospettive di futuro, sia perché così facendo potranno essere abbattuti i costi di climatizzazione, illuminazione e sicurezza, sia perché questo contribuirà a renderle più moderne e in linea con le richieste e le esigenze del pubblico".