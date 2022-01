I ricoveri in terapia intensiva nel Lazio sono sopra la soglia critica L’attenzione è alta per l’aumento dei posti letto ospedalieri area Covid e di terapia intensiva secondo i dati Agenas arrivati anche nel Lazio sopra alla soglia critica.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva nel Lazio. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha diffuso un report con dati aggiornati al 3 gennaio, nel quale emerge come il tasso di occupazione dei posti letto è al 17%, sopra alla soglia di sette punti rispetto al limite di 10, stabilito dal decreto ministeriale. L'attenzione rispetto all'aumento dei numeri negli ospedali riguarda anche i posti letto di area critica, che nel Lazio hanno raggiunto il 17% a fronte del 15% sul quale dovrebbero attenersi. Dati in salita anche nel resto d'Italia, con il tasso di occupazione delle terapie intensive al 15%, +1% in un giorno e il 19% in area medica e il Lazio è tra le 17 regioni nelle quali i numeri sono in aumento. Quella registrata da Agenas è dunque una situazione in peggioramento rispetto alla rilevazione effettuata lo scorso 30 dicembre dall'Istituto Superiore di Sanità.

L'andamento percentuale occupazione posti letto nel Lazio

È interessante l'andamento percentuale dei posti letto nel Lazio come mostrano i grafici pubblicati da Agenas. Per quanto riguarda la terapia intensiva oggi siamo al 17%, mentre solo scorso 28 dicembre eravamo al 14%. Stesso discorso vale per i posti letto di area non critica Covid, oggi occupati al 19%, a fronte del 16% registrato lo scorso 28 dicembre.

Il grafico sull'incidenza per 100mila abitanti nel Lazio mostra come i positivi siano chiaramente in salita: nella settimanatra il 13 e il 19 dicembre al 259,82, tra 20 e 26 dicembre a 362,48 e a cavallo tra il 2021 e 2022, quindi tra il 27 dicembre e il 2 gennaio a 823,78.

La Regione Lazio è pronta ad aumentare i posti letto

A fronte dell'aumento repentino dei contagi e dei ricoveri complice la variante Omicron, la Regione Lazio, qualora ce ne fosse ulteriormente bisogno, è pronta ad ampliare il numero di posti letto ospedalieri e di terapia intensiva dedicati a pazienti Covid-19. Un primo ampliamento ha visto 241 nuovi posti di ricovero ordinario e 51 di terapia intensiva e prevede di raggiungerne rispettivamente 1.736 e 281.