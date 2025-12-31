I quartieri di Roma dove si cerca più casa: centro storico il più richiesto per comprare e affittare

Roma guida anche nel 2025 le ricerche immobiliari in Italia. Centro storico e quartieri ben collegati dalla metro i più ambiti per acquisto e affitto.

Veduta di Roma dal colle Gianicolo

Roma si conferma anche nel 2025 la città italiana dove si cerca di più casa. È quanto emerge dall’analisi di Immobiliare.it sulle ricerche effettuate sul portale, che fotografa un mercato immobiliare ancora fortemente attratto dalla Capitale, sia sul fronte degli acquisti sia su quello degli affitti. Un primato che Roma che trova conferma anche nei dati più recenti, con alcune tendenze ormai consolidate: il richiamo del centro storico, l’interesse per i quartieri residenziali di pregio e una crescente attenzione alle zone ben servite dalla metropolitana.

Roma al primo posto fra le città italiane dove si cerca casa

Nel confronto tra le grandi città italiane, Roma è nettamente in testa per numero di ricerche. Il 7,5% di tutte le ricerche per l’acquisto di una casa si concentra sulla Capitale, una quota sostanzialmente stabile rispetto al 2024. Più marcata, invece, la lieve flessione sul fronte degli affitti: Roma raccoglie l’11,2% delle ricerche complessive, in calo rispetto a circa il 12,5% dell’anno precedente. Nonostante questo arretramento, resta comunque la città più cercata anche per la locazione.

Alle spalle di Roma si piazzano Milano e Torino, con un podio che si ripete sia per chi vuole comprare sia per chi cerca un affitto. Milano intercetta circa il 4% delle ricerche per l’acquisto e il 6,5% di quelle per l’affitto, entrambi dati in diminuzione. Torino segue con il 2,5% delle ricerche per comprare casa e circa il 4% per la locazione.

I quartieri più cercati: centro storico in vetta

Il peso di Roma emerge con ancora più chiarezza se si scende nel dettaglio dei quartieri. Nella classifica nazionale delle zone più ricercate per gli affitti, i primi tre posti sono occupati interamente da quartieri della Capitale. In cima c’è il centro storico, che da solo concentra lo 0,94% di tutte le ricerche sul portale: un dato che conferma come il fascino dei rioni più antichi continui ad attirare studenti, professionisti e residenti stranieri. Al secondo posto si colloca l’area Parioli-Flaminio, con lo 0,86%, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Salario-Trieste, scelto dallo 0,79% di chi cerca una casa in affitto.

Diversa, ma altrettanto significativa, la fotografia del mercato delle vendite. Qui il centro storico di Roma condivide la vetta della classifica nazionale con Città Studi a Milano: entrambe le zone registrano lo 0,92% delle ricerche. A completare il podio, però, sono due quartieri milanesi, San Siro (0,89%) e Affori-Bovisa (0,86%), segno di un forte interesse per alcune aree strategiche della città lombarda sul fronte degli acquisti.

Le fermate della metro più cercate: San Giovanni prima in Italia

Un altro elemento chiave che emerge dall’analisi riguarda il ruolo della metropolitana nelle scelte di chi cerca casa. Sempre più persone, sia per l’acquisto sia per l’affitto, orientano le proprie ricerche in prossimità delle fermate metro, considerate decisive per garantire collegamenti rapidi con il lavoro e con le altre zone della città. Anche in questa graduatoria Roma domina.

La fermata di San Giovanni, snodo fondamentale dove si incrociano le linee A e C, è la più ricercata in assoluto sia per comprare sia per affittare casa. Per quanto riguarda gli acquisti, al secondo posto compare Loreto a Milano, seguita da Re di Roma, un’altra fermata della linea A romana. Nella classifica delle ricerche per l’affitto, invece, il secondo posto è occupato da Termini, che continua a essere una zona molto appetibile soprattutto per chi cerca soluzioni abitative temporanee.

Nel complesso, i dati restituiscono l’immagine di una Capitale che, pur tra difficoltà e costi elevati, resta il principale punto di riferimento del mercato immobiliare italiano, sospesa tra l’attrattiva senza tempo del centro storico e la crescente importanza dei collegamenti urbani.