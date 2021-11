I nomi della giunta del sindaco Gualtieri, chi sono i nuovi assessori di Roma Svelata la composizione della nuova giunta: ecco chi sono i 12 assessori scelti dal nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Tre sono esponenti del Partito democratico, due sono tecnici, ma in generale si tratta di una giunta molto ‘politica’. La vicesindaca sarà Silvia Scozzese, assessore al Bilancio e già assessore con Ignazio Marino.

A cura di Enrico Tata

Il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha svelato la composizione della sua giunta. Saranno dodici assessori in tutto, il massimo secondo lo statuto di Roma Capitale. Rispettata la parità di genere, con sei donne e sei uomini. Tre assessori sono del Partito democratico, due della lista civica per Roberto Gualtieri, uno rispettivamente di Demos, Sinistra Civica Ecologista e Roma Futura. Si tratta di una giunta molto politica, con pochissimi nomi della società civile e assessori ‘tecnici' al Bilancio e ai Lavori Pubblici. La presidente del Consiglio Comunale proposta dalla maggioranza sarà la consigliera del Partito democratico Svetlana Celli, la terza più votata nelle liste dem. La capogruppo del Pd sarà invece Valeria Baglio.

Silvia Scozzese: assessore al Bilancio e vicesindaca Eugenio Patanè: assessore alla Mobilità Sabrina Alfonsi: assessore all'Agricoltura, Ambiente Maurizio Veloccia: assessore all'Urbanistica Claudia Pratelli: assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro Barbara Funari: assessore al Sociale Alessandro Onorato: assessore al Turismo e allo Sport Miguel Gotor: assessore alla Cultura Monica Lucarelli: assessore al Commercio e alle Pari Opportunità Andrea Catarci: assessore alla Periferie Ornella Segnalini: Assessore ai Lavori pubblici Tobia Zevi: Assessore al Patrimonio e alle politiche abitative

Il sindaco manterrà le deleghe al Clima, alle partecipate, al personale, al Pnrr, alla sicurezza, alla transizione digitale, all'università.

Monica Lucarelli: assessore al Commercio



Monica Lucarelli, ingegnere, è stata Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Roma. Era la capolista della lista civica per Roberto Gualtieri. Ingegnere, esperta di digitale, ha lavorato sempre nel settore dell'IT.

Eugenio Patanè: assessore ai Trasporti



Eugenio Patanè è consigliere regionale del Partito democratico e presidente della commissione regionale Trasporti. È stato consigliere comunale a Roma dal 2006 al 2008, è stato eletto nel 2013 alla Regione ed è stato presidente della commissione Cultura, Turismo e Sport.

Sabrina Alfonsi: assessore all'Ambiente

Sabrina Alfonsi, capolista della lista del Partito democratico, è stata la candidata più votata insieme al suo collega Maurizio Veloccia con oltre 7mila preferenze. È stata per due mandati presidente del Municipio I, quello del centro storico della Capitale.

Maurizio Veloccia: assessore all'Urbanistica

Maurizio Veloccia è stato il consigliere più votato nel Partito democratico e uno dei più votati in assoluto. Capo della segreteria di Zingaretti, è stato presidente del Municipio XI dal 2013 al 2016. È molto legato al presidente della Regione Lazio.

Claudia Pratelli: assessore alla Scuola

Claudia Pratelli, eletta nella lista Roma Futura di Giovanni Caudo, è stata assessora alle Politiche educative, scuola e sport al III Municipio. È laureata in Sociologia alla Sapienza ed è stata ricercatrice precaria nello stesso ateneo.

Barbara Funari: assessore al Sociale

Barbara Funari è la coordinatrice romana di Demos. È stata assessora alle Politiche sociali al Municipio Roma XIV – Monte Mario.

Miguel Gotor: assessore alla Cultura



Miguel Gotor, professore di storia moderna, è stato eletto senatore nel 2013 con il Partito democratico. Nel 2017 ha lasciato il Pd ed è stato tra i fondatori di Articolo 1. Nel 2018 era candidato nelle liste di Liberi e Uguali alla Camera, ma non è stato eletto.

Alessandro Onorato: assessore allo Sport e al Turismo



Alessandro Onorato è il coordinatore della lista civica per Gualtieri. È stato per due mandati il capogruppo della lista civica Alfio Marchini. È in Assemblea Capitolina dal 2008 al 2021. Ha anche la delega ai Grandi Eventi, come il Giubileo e la candidatura a Expo2030.

Silvia Scozzese: assessore al Bilancio e vicesindaca

Silvia Scozzese ha già ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio nella giunta guidata da Ignazio Marino. Avvocato, giudice della Corte dei Conti, è stata capo di gabinetto del Ministro del Sud nel governo Conte. Da maggio a settembre 2019 è stata capo dell'ufficio legislativo della giunta della Regione Lazio.

Andrea Catarci: assessore Periferie

Andrea Catarci entra in quota Sinistra Civica Ecologista. È stato presidente dell'VIII Municipio per dieci anni prima di Amedeo Ciaccheri. Laureato in Scienze Politiche, si è iscritto a Rifondazione Comunista e poi a Sinistra Ecologia e Libertà.

Tobia Zevi: assessore al Patrimonio

È stato candidato sindaco alle primarie del Centrosinistra.

Ornella Segnalini: assessore ai Lavori Pubblici

Ornella Segnalini è ex dirigente e commissario straordinario del Ministero dei Trasporti. Ha lavorato nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.