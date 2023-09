I luoghi romani di Giorgio Napolitano: il Quirinale e la casa in via dei Serpenti al centro Giorgio Napolitano è arrivato a Roma nel 1953 e non se n’è più andato. Quando non ha vissuto al Quirinale per i suoi due mandati, dagli anni ’80 ha abitato insieme a sua moglie in un appartamento in via dei Serpenti al centro di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Giorgio Napolitano (Foto di repertorio La Presse)

Il palazzo del Quirinale, la sua casa romana in via dei Serpenti nel Rione Monti, sono solo alcuni dei luoghi romani di Giorgio Napolitano. Quello del presidente emerito con la Città Eterna è un legame durato anni, una vita privata, politica e istituzionale trascorsa nel cuore del centro storico, a pochissimi passi dal Colosseo. Oggi Napolitano saluta la "sua città" nella quale è morto venerdì 22 settembre alla veneranda età di novantotto anni. Si spegne così la vita di una delle figure principali della storia repubblicana italiana: primo capo dello Stato a essere eletto per un secondo mandato e il primo esponente del Partito comunista a ricoprire l’incarico.

Nato a Napoli, Giorgio Napolitano ha vissuto a Roma

Napolitanao è nato a Napoli nel 1925, dove si è laureato in Legge ed è entrato a contatto con i comunisti italiani durante la Resistenza. A Roma è arrivato solo diversi anni dopo, nel 1953 per ricoprire la carica di deputato. E ci è rimasto fino alla fine dei suoi giorni. La sua esperienza romana più importante è al Quirinale, dove ha ricoperto due mandati come presidente della repubblica italiana, prima a maggio del maggio 2006 e poi nel 2013.

Il Quirinale e via dei Serpenti

Il Quirinale è anche il luogo in cui nelle sue vicinanze ha avuto un incidente la moglie di Giorgio Napolitano Clio Bittoni, investita da un'auto, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze. Dagli anni '80 Napolitano va a vivere insieme alla moglie in un appartamento nella centralissima via dei Serpenti, a pochi passi da Colosseo e Fori Imperiali e dov'è tornato dopo i suoi due mandati. Il Rione Monti, che a Napolitano era molto legato, appresa la notizia della sua scomparsa lo ha affettuosamente salutato.