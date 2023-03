I ladri gli svaligiano casa: 25enne non se ne accorge perché sta giocando alla PlayStation Il ragazzo era sul divano, con le cuffie e il volume altissimo mentre giocava alla PlayStation. Nel frattempo, i ladri indisturbati gli hanno svaligiato casa.

A cura di Natascia Grbic

Hanno forzato una porta finestra e sono entrati di soppiatto nell'appartamento, hanno messo a soqquadro casa, e rubato mille euro in contanti. Quanto avvenuto in un'abitazione della capitale, in zona piazza Bologna, non avrebbe nulla di particolare se non fosse che il proprietario della casa era sveglio e attivo nel momento in cui i ladri hanno fatto il loro ingresso nell'appartamento.

Il ragazzo, un 25enne, era talmente assorto nel giocare alla PlayStation con il volume sparato a palla nelle cuffie, da non rendersi conto che nel frattempo una banda di rapinatori – molto probabilmente armati – stava facendo il bello e il cattivo tempo nell'appartamento, controllando cosa potessero rubare e cosa lasciare.

Secondo quanto riportato da il Messaggero, il ragazzo si è reso conto del furto subito solo molto tempo dopo. Quando si è stancato di giocare alla PlayStation si è alzato per andare a dormire. E lì si è reso conto del macello, dell'appartamento messo sottosopra e dei mille euro in contanti che mancavano dal tavolino. Subito ha chiamato il 112, ma ormai era troppo tardi: quando i poliziotti sono arrivati, i ladri erano già lontani.

Il fatto che il giovane non si sia reso conto di nulla in realtà è un bene: è certo che se avesse sorpreso i ladri sarebbe stato picchiato e aggredito per costringerlo a non urlare.

Gli agenti hanno fatto un sopralluogo nell'abitazione, cercando elementi utili che possano aiutare a identificare la banda. Saranno inoltre visionate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per vedere se abbiano ripreso i ladri prima di entrare nell'appartamento e dopo, durante la fuga.