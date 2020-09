Stanchezza, fiato corto e dolori muscolari. Sono alcuni dei postumi che presentano le persone guarite dal coronavirus. Sara, Bruno, Stefania e Marta hanno contratto il Covid-19 mesi fa, ma, nonostante siano ormai negativi da tempo, il loro percorso di guarigione non è ancora finito e continuano a stare male. I pazienti che hanno raccontato le tracce che la malattia ha lasciato su di loro a Fanpage.it infatti hanno ancora alcuni sintomi. Guariti dal coronavirus, sono in attesa di ricevere una diagnosi sui disturbi di cui stanno continuando a soffrire come postumi, per cercare di porre rimedio o almeno di alleviarli. Per il momento si tratta di un malessere quotidiano a cui i medici non hanno saputo dare risposta.

I postumi dei pazienti guariti dal coronavirus

Fanpage in un servizio ha intervistato alcune persone che hanno sconfitto la battaglia contro il coronavirus ma che si ritrovano ad affrontare una quotidianità difficile. "La mattina quando mi sveglio mi sento come se qualcuno mi abbia menato. Ogni tanto devo fermarmi per riprendere fiato" racconta Sara. Bruno ha "dolore alla schiena e all'altezza dei polmoni, ci vedo meno, ho sempre le mani gonfie e avverto un formicolio". Stefania soffre di "un forte dolore al petto che non va via e talvolta diventa più acuto. Mi manca il respiro e mi è stata diagnosticata un'aritmia. Inoltre avverto un forte mal di testa e dolori reumatici in tutto il corpo" mentre Marta ha "una dermatite ai piedi, con bolle enormi che mi si riempivano di sangue, ho perso tantissimi capelli, mi hanno diagnosticato delle cisti".

Al Gemelli un Day Hospital per i pazienti post-Covid

Al policlinico Agostino Gemelli di Roma è stato predisposto un Day Hospital, dove vengono monitorate le condizioni di salute e i sintomi dei pazienti post-Covid. "Anche noi medici vogliamo conoscere quali sono le conseguenze che provoca il coronavirus – spiega il responsabile Matteo Tosato – la nostra valutazione la facciamo con ecografie, ecocardiogramma e tac del torace, sottoponendo i pazienti a visite specialistiche". E ha aggiunto: "I postumi più comuni che presentano le persone guarite dal coronavirus sono una persistenza della sensazione di mancanza di fiato, fatica, tosse o sintomi gastrointestinali, anche se la complicanza più temuta è quella della fibrosi polmonare".

Di Alessia Rabbai e Simona Berterame