I 40 anni di Tor Vergata, 5 giorni di eventi: “Anche i ragazzi delle superiori saranno protagonisti” ‘Future Sight’ è il nome dell’evento in programma dal 24 al 28 ottobre per raccontare e celebrare i 40 anni dell’Università di Roma Tor Vergata.

A cura di Enrico Tata

Credit @UnivRomaTorVergata

Settanta eventi, quattro serate tematiche, più di 300 ospiti. ‘Future Sight' è il nome dell'evento in programma dal 24 al 28 ottobre per raccontare e celebrare i 40 anni dell'Università di Roma Tor Vergata. Tutta la manifestazione sarà in presenza, ma anche in diretta streaming grazie al supporto della struttura di produzione multimediale dell’Università. Alcuni dei temi trattati: dalla neurofinanza al metaverso, dal cibo del futuro alla medicina di strada, dalla chimica smart alla matematica per il clima e ancora la didattica in carcere, il pianeta verde, il mondo sostenibile dei futuri ingegneri, i droni e le recenti scoperte sulle navi puniche.

"L'obiettivo di ‘Future Sight' è quello di valorizzare il ruolo che l'università ha nella società. Non solo nei confronti degli studenti attuali, quindi, ma anche di quelli potenziali, nei confronti delle imprese, delle istituzioni e del mondo del sociale. Quello che noi vogliamo è dare valore a ciò che l'università rappresenta per il contesto sociale in cui insiste. Abbiamo pensato che il quarantennale potesse essere un'occasione veramente unica per portare a frutto questo tipo di approccio fortemente relazionale con i mondi con cui l'università collabora e dialoga", ha dichiarato a Fanpage.it la professoressa Simonetta Pattuglia, docente di Marketing, Comunicazione e Media dell'Università di Roma Tor Vergata.

Professoressa Simonetta Pattuglia credit @UnivRomaTorVergata

"Tor Vergata è ormai una grande università – ha spiegato la professoressa Pattuglia – con i suoi 35mila studenti e circa 2mila persone tra corpo docente e personale universitario. È in primo luogo un'università internazionale e questo lo vediamo sia nella ricerca che nella didattica, con il 13 per cento di studenti che vengono dall'estero e con molti visiting professor. Altro elemento caratterizzante è la grande infrastruttura tecnologica e la grande presenza dell'università nelle banche dati nazionali e internazionali, con la possibilità che hanno docenti e studenti di accedere alle fonti primarie, sia dal punto di vista della ricerca che dello studio. Una terza caratteristica è la grande focalizzazione ai temi di inclusione, sostenibilità e rispetto delle diversities".

Un aspetto che caratterizza questo ciclo di eventi è legato allo scambio intergenerazionale. "‘Future Sight è fortemente intessuto non solo dalla presenza degli studenti universitari, ma anche degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori. I ragazzi faranno domande e interagiranno con i relatori nazionali e internazionali. Ci è sembrato un bellissimo modo per rendere protagonisti questi ragazzi e ragazze della generazione Z e per dare linfa vitale a questo quarantennale affinché non fosse soltanto un'autocelebrazione dell'ateneo, ma potesse anche essere qualcosa di molto costruttivo per le giovanissime generazioni".