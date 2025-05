I 10 musei italiani più visitati nel 2024, 4 sono a Roma

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Ben quattro musei sui dieci italiani più visitati nel 2024 si trovano a Roma o in provincia di Roma. Al primo posto, con distacco, c'è come sempre il Colosseo con il suo parco archeologico, con il secondo posto che va al Museo degli Uffizi e la medaglia di bronzo agli scavi di Pompei. L'anfiteatro Flavio, in particolare, ha fatto registrare quasi 15 milioni di visitatori, per la precisione 14.733.395, e oltre 100 milioni di euro di incassi, per la precisione, 101.902.884,5. Nel 2023 gli ingressi al Colosseo erano stati 12.298.246, più di 2 milioni in meno.

Secondo i dati del Sistan, servizio di statistica del ministero della Cultura sono stati oltre 60 milioni i visitatori dei musei italiani, più 5,3 rispetto allo scorso anno, per un totale di quasi 400 milioni complessivi di incassi, per la precisione 382.004.344.

Come anticipato, ben quattro musei trai i primi dieci più visitati si trovano a Roma e provincia. Al quarto posto della classifica il Pantheon con oltre 4 milioni di visitatori (4.086.947) e introiti per quasi 15 milioni di euro (14.712.752). Al quinto posto c'è la Galleria dell'Accademia a Firenze e al sesto posto c'è Castel Sant'Angelo che, con il Passetto di Borgo, ha fatto registrare 1,3 milioni di visitatori (1.315.063) per un incasso di quasi 12 milioni di euro (11.813.209).

Al settimo posto c'è il Museo Egizio di Torino, all'ottavo la Reggia di Caserta e al nono posto Villa Adriana e Villa D'Este a Tivoli, che hanno accolto circa 730mila visitatori per oltre 5 milioni di euro di introiti (5.032.101,50).

La classifica dei 10 musei più visitati d'Italia

Colosseo, Roma Museo degli Uffizi, Firenze Pompei Pantheon, Roma Galleria dell'Accademia, Firenze Castel Sant'Angelo, Roma Museo Egizio, Torino Reggia di Caserta Villa Adriana e Villa d'Este, Tivoli Musei del Bargello, Firenze