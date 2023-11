“Ho paura che mio marito mi uccida”: 66enne picchiata finisce in ospedale e denuncia Una 66enne ha denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia, finita in ospedale per lesioni. Temeva per la sua vita e ha chiesto aiuto ai carabinieri.

Avrebbe insultato, aggredito e picchiato sua moglie, mandandola in ospedale. Autore delle violenze è un uomo di sessantuno anni, che i carabinieri della Stazione di Valmontone e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.

L'arresto è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 23 novembre, quando i militari hanno bussato alla porta del sessantunenne e lo hanno portato nel carcere di Velletri. Si tratta di un uomo originario della provincia di Foggia, ma residente a Valmontone, che dovrà rispondere delle accuse a suo carico davanti all'Autorità Giudiziaria. Vittima delle violenze domestiche è una donna di sessantasei anni, che ha denunciato il marito.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri marito e moglie erano in casa quando è nata una discussione per motivi banali, che è degenerata. L'uomo l'ha picchiata, percosse per le quali si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro. soccorsa con codice rosso dedicato alle vittime di violenza di genere è stata medicata per le lesioni provocate dal marito e ha ricevuto un referto di sei giorni di prognosi.

Dopo il pronto soccorso si è rivolta alla stazione dei carabinieri di Valmontone per chiedere aiuto e denunciare il marito. Ai militari ha raccontato che il coniuge le faceva violenza da anni, una spirale di aggressioni verbali, che spesso sfociavano in scontri fisici, per i quali temeva per la propria vita. In alcuni frangenti infatti ha temuto che il marito la uccidesse. I carabinieri l'hanno ascoltata e inviato l'informativa in Procura, che ha disposto l'arresto e il carcere.