Ha un malore mentre è alla guida del bus, 45enne si schianta contro le auto in sosta e muore La tragedia è avvenuta in via della Magliana. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 45 anni è morto questa notte in via della Magliana mentre stava guidando un bus Tpl. Il 45enne è uscito improvvisamente di strada e si è schiantato contro alcuni veicoli in sosta: l'ipotesi più probabile è che abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale del Gruppo IX Eur insieme ai soccorritori del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo. Dopo qualche minuto è deceduto sul posto, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Al momento dell'incidente non c'era nessuno a bordo del mezzo, che stava effettuando proprio la fine della corsa. I caschi bianchi stanno proseguendo le indagini sul sinistro in modo da capire esattamente cos'è accaduto. L'identità della vittima non è stata resa nota.

Malore mentre è alla guida del bus: inutili i tentativi di soccorso

Non c'è stato purtroppo nulla da fare per l'uomo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, i soccorsi sono arrivati prontamente sul posto, e rendendosi conto della gravità della situazione hanno subito cominciato i tentativi di rianimazione, sperando fino all'ultimo di riuscire a salvarlo. L'uomo però versava in condizioni disperate, e nonostante gli sforzi del 118 non ha mai ripreso conoscenza e non ha reagito ai tentativi di rianimazione. Pochi minuti dopo è morto, e i soccorritori ne hanno potuto solamente constatare il decesso. Quale siano i motivi del malore, al momento non è noto. Allertata la famiglia della vittima, sconvolta per quanto accaduto, soprattutto perché non si aspettava una tragedia simile per il proprio caro, che aveva solo 45 anni.