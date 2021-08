Guidonia, dogo argentino attacca e ferisce gravemente due fratelli: ricoverati in ospedale L’aggressione sembra sia nata da una lite scoppiata tra i due fratelli nel garage della loro abitazione, dove sembra venisse tenuto il cane. Per calmarlo c’è voluto l’intervento dell’accalappiacani, intervenuto con non poca difficoltà. I due fratelli sono stati portati in ospedale, con prognosi superiori ai trenta giorni.

Un dogo argentino ha attaccato due fratelli ferendoli gravemente e morso una terza persona, un amico di famiglia che è riuscito a fuggire e dare l'allarme. È accaduto domenica mattina a Guidonia, alle porte di Roma, nel garage dell'abitazione di uno dei due fratelli – il padrone del cane – in via Enrico Cialdini. Sul posto, per soccorrere i due feriti gravi e immobilizzare il cane, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Tivoli, i soccorritori del 118 e l'accalappiacani. Tutti hanno faticato non poco per riuscire a prendere e calmare l'animale, che in quel momento non voleva saperne di calmarsi. Non è ancora noto il motivo dell'aggressione: secondo le prime informazioni i due fratelli stavano discutendo del garage di casa, dove viene tenuto il cane, quando l'animale si sarebbe scagliato contro di loro, azzannandoli a braccia e gambe. Un 60enne amico dei due è riuscito a fuggire e dare l'allarme, non sembra abbia riportato ferite gravi.

Il dogo argentino si trova ora al canile comunale. Dalle prime informazioni non sembra che in passato ci siano stati episodi di violenza e a detta di tutti – padrone e residenti della zona – si tratterebbe di un cane tranquillo, che finora non aveva mai creato problemi. A farlo scattare potrebbero essere state le urla dei due fratelli nel garage, luogo che intende come suo territorio, e quella che forse pensava essere un'aggressione al padrone. Tutte ipotesi finora, sulle quali dovranno fare luce gli esperti. I due fratelli sono stati ricoverati d'urgenza all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli con prognosi superiori ai 30 giorni per ferite agli arti inferiori e superiori.