Guidonia, cancello automatico crolla addosso a bimbo di 6 anni: elitrasportato in ospedale Il bambino è rimasto ferito ma fortunatamente non versa in gravi condizioni. Il cancello è uscito dai binari crollando sul piccolo, che però è finito in mezzo alle grate, riportando solo qualche escoriazione. Elitrasportato in codice verde al Bambino Gesù, è tenuto in osservazione in ospedale per sicurezza.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri a Guidonia. Il cancello di un'abitazione è uscito dai binari mentre si stava richiudendo precipitando su un bambino di sei anni che stava giocando in giardino. Fortunatamente il piccolo è finito in mezzo alle grate e ha riportato solo qualche escoriazione, non rimanendo ferito in modo grave. Illeso il fratellino che stava giocando poco distante. Subito è stato chiamato il 118 e, data la gravità dell'accaduto e l'età del bimbo, sul posto è giunto immediatamente un elisoccorso che lo ha trasportato al Bambino Gesù in codice verde. Sul posto, in via Colle Giannetta, sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Guidonia.

I bambini erano a casa della zia: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il cancello si stava richiudendo quando – molto probabilmente per un malfunzionamento – è uscito dai binari, precipitando sul piccolo che stava giocando lì vicino. Il bambino è ancora in osservazione in ospedale ma le sue condizioni sono buone. Grande spavento per lui e per i genitori del piccolo, che hanno temuto potesse rimanere ferito gravemente.

Sul caso indagano i carabinieri. La scena si è svolta sotto gli occhi attoniti della zia, che non è riuscita a impedire il crollo del cancello, con il piccolo che fortunatamente è rimasto illeso. Ma all'inizio la paura è stata forte: il bimbo, infatti, per qualche istante – forse per la paura – è svenuto e i parenti hanno temuto il peggio. Fortunatamente ha riportato solo escoriazioni superficiali, anche se i medici che lo hanno ricoverato al Bambino Gesù non vogliono lasciare nulla al caso e hanno deciso di ricoverarlo per tenere monitorata la situazione.