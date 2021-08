Guida una BMW ma è senza patente, la polizia lo riconosce e lo ferma: in auto diverse dosi di coca Il ragazzo è stato arrestato e anche la giovane che si trovava in macchina con lui. A bordo della vettura sono state trovate diverse dosi di cocaina e un bilancino di precisione per dividere la droga, che dovevano portare ai clienti. Oltre a loro nelle ultime 24 ore sono stati arrestati altri sei pusher.

A cura di Natascia Grbic

Non aveva mai preso la patente ma è stato sorpreso alla guida di una BMW dagli agenti del commissariato Romanina, nei pressi di Cinecittà Est. Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato insieme a una giovane di 24 non solo perché stava guidando senza poterlo fare, ma perché in macchina stavano trasportando diverse dosi di cocaina per venderle a dei clienti. I poliziotti lo hanno riconosciuto perché era già stato segnalato per questioni di droga, e sapendo che non aveva mai nemmeno conseguito la patente lo hanno fermato. Nella macchina, oltre alla cocaina, avevano anche un bilancino di precisione. La vettura era stata presa a noleggio ed è stata sequestrata, mentre entrambi sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di droga.

Arrestato pusher in monopattino: aveva tre etti di marijuana

Anche altri sei giovani sono finiti in manette negli ultimi 24 ore con l'accusa di spaccio di droga. Il quantitativo più ingente – cinque chili di marijuana – sono stati sequestrati a un ragazzo che, per evitare le forze dell'ordine, aveva pensato di muoversi in taxi. È stato però notato dagli agenti del commissariato San Lorenzo, che lo hanno fermato e arrestato. Un altro pusher è stato fermato a bordo di un monopattino in via di Tor Vergata mentre trasportava circa tre etti di marijuana, mentre un ragazzo minorenne è stato denunciato perché trovato in possesso di 40 grammi di hashish. Gli altri pusher sono stati fermati dagli agenti in altre zone della capitale e arrestati mentre spacciavano su strada. Fermati per dei controlli, sono stati trovati con in tasca diverse dosi di droga e arrestati.