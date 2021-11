Guida Michelin 2022, tutti i ristoranti stellati di Roma: nessuna nuova ‘stella’ nella Capitale Presentata l’edizione 2022 della Guida Michelin: all’interno tutti i ristoranti stellati di Roma e Lazio. Confermatissimo l’unico tre stelle della Capitale, quello di chef Heinz Beck.

A cura di Enrico Tata

È stata presentata l'edizione 2022 della Guida Michelin, la bibbia dell'enogastronomia italiana e mondiale. Per quanto riguarda Roma, tuttavia, le novità sono pochissime. Tra i nuovi ristoranti premiati con una stella, infatti, non ci sono locali della Capitale.

Guida Michelin 2022, novità e le conferme a Roma e nel Lazio

Confermatissimo, invece, l'unico ‘tre stelle' di Roma e cioè il celebre ‘La Pergola' dello chef Heinz Beck (qua per scoprire quanto costa cenare alla Pergola e qual è il menu). Confermati gli altri ‘due stelle' e i ristoranti ‘una stella' della città, ad esclusione del Bistrot64, un ristorante del quartiere Flaminio, che non ha invece confermato la stella. Il premio speciale Servizio di Sala 2022 offerto da Intrecci è andato a un ristorante romano, il Pagliaccio dello chef Genovese: "Nella piccola sala di via dei banchi vecchi una vera e propria performance teatrale va in scena a ogni servizio", la motivazione del premio assegnato al responsabile di sala Matteo Zappile. Due ristoranti del Lazio, Mater terrae di Roma e Aminta Resort di Genazzano, hanno conquistato la ‘stella verde', cioè la stella della sostenibilità. L'unico ristorante del Lazio entrato a far parte dei ristoranti stellati è Mater1aPr1ma a Pontinia (Latina).

Tutti i ristoranti stellati di Roma

Come anticipato, praticamente non ci sono novità per quanto riguarda la lista dei ristoranti stellati di Roma e del Lazio.

Ristoranti Tre Stelle a Roma

Ristorante La Pergola dell'hotel Hilton – Chef Heinz Beck

Ristoranti Due Stelle a Roma

Ristorante Il Pagliaccio – Chef Anthony Genovese

Ristoranti Una Stella a Roma