Guida dopo aver assunto cocaina e provoca un incidente con due feriti: denunciato un 27enne Ha ricevuto il ritiro della patente e la denuncia un 27enne sorpreso a guidare sotto l'effetto della cocaina. Ha provocato un incidente stradale con due feriti lievi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Si è messo alla guida della sua auto dopo aver assunto cocaina e ha provocato un incidente stradale in cui due persone sono rimaste ferite. I carabinieri del Norm Sezione Radiomobile hanno denunciato a piede libero un uomo di ventisette anni di origini romene residente nel Comune di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, per il reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti.

Sotto l'effetto di cocaina, ha provocato un incidente

L'incidente che si sospetta abbia provocato è avvenuto il 7 gennaio scorso sulla Variante strada statale 7 a Formia in provincia di Latina. In quell'episodio si è scontrato con due auto all'altezza del chilometro 7 e i due conducenti sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera lieve. Soccorsi dal personale sanitario in ambulanza, le loro condizioni di salute non hanno dato preoccupazione.

Patente ritirata e automobilista denunciato

Il ventisettenne come da prassi dopo l'incidente è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue dai quali è risultato che aveva assunto sostanza stupefacente, ossia cocaina. Al ventisettenne è stata ritirata la patente ed è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria di Cassino.