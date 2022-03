Guerra in Ucraina, le linee bus Atac deviate a Roma per il sit-in per la pace a Piazza San Giovanni Domani, domenica 20 marzo 2022, è stato organizzato un sit-in in piazza di Porta San Giovanni. A causa della manifestazione, è possibile la disposizione di deviazioni o limitazioni alle linee di autobus che attraversano la zona.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di domani, domenica 20 marzo, è stata organizzata una nuova manifestazione per la pace in Ucraina. La mobilitazione, indetta dal sindacalista Aboubakar Soumahoro, si svolge come un sit-in dalle 15 alle 20 in piazza di Porta San Giovanni, sul prato accanto alla basilica di San Giovanni in Laterano. Molti sono i personaggi famosi che hanno risposto alla chiamata di Aboubakar fra cui Gaia, Margherita Vicario, Riccardo Sinigallia, Tommy Kuti, Roy Paci.

"È arrivato il momento di dire NO a questa economia bellica e a tutte le guerre in giro per il mondo – ha scritto sul suo profilo Instagram il sindacalista – La Storia ci deve giudicare per la nostra capacità e la nostra caparbietà di essere dei convinti Partigiani della Pace che hanno resistito allo spirito della guerra anche se non è popolare, conveniente o sicuro."

Deviazioni dei mezzi pubblici per la manifestazione della pace

Come si legge sul sito di Roma Mobilità, per il sit-in di domani, domenica 20 marzo, è attesa la partecipazione di circa 2mila persone. Già è stata comunicata l'attivazione di un servizio di viabilità differente rispetto alla segnaletica che si trova sulla piazza e sulle vie limitrofe, per garantire il sicuro svolgimento di tutta la manifestazione. In base al numero delle persone che prendono parte al sit-in, inoltre, sono state annunciate possibili ripercussioni, oltre che sulla viabilità delle strade, anche sul trasporto pubblico delle linee Atac che viaggiano in superficie. È possibile, infatti, che vengano disposte deviazioni o limitazioni per le linee di autobus: 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590, 792.