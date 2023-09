Guasto tecnico sulla Roma- Lido: attivate le navette sostitutive Guasto ad un treno della Roma-Lido, attivati bus sostitutivi dalle ore 8. Disagi e forti rallentamenti anche alle linee A, B e C della metropolitana.

A cura di Beatrice Tominic

Il treno della Roma–Lido e un tabellone di questa mattina alla stazione di Acilia, foto da Facebook.

Una giornata nera per tutti i lavoratori e le lavoratrici che si spostano nella capitale utilizzando i mezzi pubblici: servizio rallentato sulle linee della metropolitana e guasto tecnico ad un treno lungo la tratta che collega il litorale al centro, la Roma Lido.

Oltre alla Metromare, i disagi si stanno manifestando anche lungo le linee della metropolitana. La linea A è rimasta bloccata alcuni minuti per un guasto tecnico: adesso il servizio è in corso di riattivazione, ma si stimano forti ritardi sulla circolazione. Forti rallentamenti anche sulle linee B e C, rispettivamente quella contrassegnata dal colore blu e dal verde, per mancanza di treni.

Guasto sulla Roma-Lido, attivati bus sostitutivi

Oggi, martedì 26 settembre, i trasporti pubblici romani non risparmiano nessuno. Il primo disagio è stato avvertito dai pendolari poco prima delle ore 7, dopo il guasto ad un treno che attraversa la ferrovia Roma- Lido, già spesso protagonista di episodi simili. Dopo le prime ore di rallentamenti e ritardi, come mostra il tabellone alla stazione nella foto in alto con il passaggio del treno nella foto in alto.

Per sopperire alla situazione di disagio, sono stati attivati bus sostitutivi in partenza da Cristoforo Colombo verso Porta San Paolo a partire dalle ore ore 8.

La reazione dei pendolari

"Che schifo", commentano alcuni utenti. "Sul treno delle 7:45 a Bernocchi non sono riuscita a salirci", fa presente un altro, riferendosi alla folla che subito riempito il vagone dopo tanti, troppi minuti di attesa. "Inviare segnalazioni non serve a niente", ha aggiunto un altro ancora, in risposta a qualche altro viaggiatore speranzoso.

Oggi si è trattato di un guasto al treno, ma per i viaggiatori e le viaggiatrici la situazione sarebbe disastrosa ogni giorno. "Oggi un disastro totale – scriveva ieri sera un'altra persona – Non è stato rispettato un solo orario di quelli previsti. Se fai affidamento sulla Roma-Lido, stai pur certo che i tuoi piani salteranno!"