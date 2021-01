A causa di un guasto tecnico la fermata della Metro A Termini è stata chiusa. I treni non effettuano la fermata. Regolarmente aperta, invece, l'omonima fermata della Metro B. La stazione della Metro A è rimasta senza luce dalle 8,10. Centinaia di persone si sono riversate in piazza dei 500 e in molti hanno ripreso la metropolitana nella vicina stazione di Repubblica. Oggi, tra l'altro, è il secondo giorno di riapertura delle scuole superiori e questo guasto, probabilmente, ha causato disagi anche ai tanti studenti che si servono della metro per recarsi a scuola.

L'annuncio di Atac alle 8,13: "Metro A – stazione Termini chiusa al servizio viaggiatori (guasto tecnico)".

La testimonianza: "Eravamo completamente al buio"

"Eravamo completamente al buio, i militari presenti in stazione ci hanno riaccompagnato verso le uscite facendoci prendere le scale ma ci siamo dovuti aiutare con le torce dei nostri cellulari", una testimonianza riportata dall'agenzia Nova.

Come detto, oggi è il secondo giorno di riapertura delle scuole e proprio per questo il questore di Roma, con un'ordinanza, ha disposto servizi per impedire pericolosi assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento. Per questo stanno collaborando le sale operative delle forze dell'ordine, Atac e Cotral. In questo senso già dalle 5,30 di oggi è presente, presso la centrale operativa della Questura, una task force che vigilerà sulle principali fermate della metropolitane, dei bus, dei tram e delle stazioni ferroviarie. Come anticipato, il guasto alla stazione Termini sicuramente avrà causato più di un disagio a pendolari e studenti.