Guasto sulla Roma-Lido: linea bloccata, navette stracolme e traffico in tilt Mattina di passione per i pendolari della Roma-Lido, per un guasto tecnico tra Vitinia e Lido-Centro.

A cura di Alessia Rabbai

Foto dal Gruppo Facebook Ostia Informa

Un guasto tecnico stamattina ha mandato il tilt la linea ferroviaria Roma-lido. Un mercoledì mattina di passione quello di oggi, 24 novembre, con i pendolari che hanno vissuto un viaggio per raggiungere il posto di lavoro d'inferno. Metromare, la cui gestione è passata da Atac ad Astral-Cotral, collega la fermata di Piramide al litorale romano. Il disservizio si è verificato in mattinata, quando la circolazione a causa di un guasto è stata interrotta tra Vitinia e Lido Centro. I passeggeri si sono diretti verso le navette sostitutive, per cercare di raggiungere la loro destinazione. "Ho dovuto aspettare che ne passassero due, perché erano troppo piene e non riuscivo a salire – ha raccontato un utente a Fanpage.it – Sono comunque arrivato tardi al lavoro e purtroppo è un disagio che devo giustificare spesso".

Altri, esausti dei continui disservizi che si registrano lungo la linea, si sono organizzati per spostarsi con l'auto privata, altri ancora sono tornati a casa. Chi ha la possibilità di lavorare in smart working lo ha richiesto, mentre c'è chi ha preso un giorno di ferie. A rendere ancora più difficile la situazione è stata la chiusura per lavori del secondo cavalcavia di viale della Vittoria, con traffico per strada tra Stella Polare e Lido Centro. Un altro utente ha spiegato: "Il servizio informativo della Applicazione Astral – Cotral non fornisce informazioni sul guasto e sul blocco dei treni, e continua a indicare come regolari le partenze da Colombo".

Sul disservizio di oggi è intervenuto anche il Comitato pendolari Roma-Lido: "Non basta cambiare nome a un disastro e verniciare i treni per dimenticare l'inferno quotidiano che vivono i pendolari. Anche stamani, dalla prima corsa in poi, sorpresa e sospensione parziale del servizio, gente in strada. Nessuna informazione da parte di Astral e Cotral e passeggeri buttati allo sbaraglio per strada in attesa di navette inesistenti. L'ennesima vergogna quotidiana".