Guasto sulla Roma-Civitacastellana-Viterbo manda in tilt tutta la linea: caos navette a Saxa Rubra Circolazione in tilt lungo la linea ferroviaria Roma-Civitacastellana-Viterbo con treni in forte ritardo per un guasto. Caos navette a Saxa Rubra, Piazzale Flaminio e Montebello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un guasto lungo la linea ferroviaria Roma-Civitacastellana-Viterbo ha provocato ritardi ai treni. I disagi si sono registrati la mattina presto di oggi, mercoledì 18 settembre, intorno alle ore 6.30, con alcune stazioni che sono state chiuse e le corse hanno subito forti rallentamenti lungo la linea gestita da Astral e Cotral.

Il caos, come spiegano i viaggiatori, si è registrato in maniera particolare a Saxa Rubra, a Piazzale Flaminio e Montebello, dove i passeggeri hanno atteso le navette sostitutive, diretti verso Roma. Un martedì di passione per i pendolari, che utilizzano la linea ferroviaria Roma Nord per spostarsi quotidianamente tra la provincia e la Capitale per studio o per lavoro. I disagi si sono poi risolti durante la mattinata, con la circolazione che è tornata progressivamente alla normalità.

Ritardi sulla Roma-Viterbo dopo la riapertura

Il quadrante della provincia Nord di Roma è in sofferenza per i disagi che si registrano lungo le linee ferrovarie che lo collegano con la Capitale. Oltre alla linea ferroviaria Roma-Civitacastellana-Viterbo anche i pendolari della FL3 Roma-Viterbo sono costretti a convivere con i disservizi quotidiani dovuti a guasti, malfunzionamenti, inconvenienti lungo la linea, con conseguenti ritardi e cancellazioni.

La tratta Cesano-Viterbo ha riaperto il 9 settembre scorso, al termine dei lavori per l'ammodernamento ferroviario, che sono stati svolti d'estate a partire dal 10 luglio, con l'attivazione di navette sostitutive del percorso temporaneamente interrotto e poi ripristinato. Ciò non è servito ad evitare che già dai primissimi giorni della ripresa dei treni a circolare lungo l'intera linea non ci siano stati disagi, tra lo sciopero dello stesso lunedì 9 settembre ai ritardi successivi.