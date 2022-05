Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo: treni in ritardo fino a un’ora Pomeriggio di passione per i pendolari della Roma-Viterbo, lungo la quale alla stazione di Cesano intornoa alle 15 c’è stato un guasto. Si registrano ritardi fino a un’ora.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Treni in ritardo fino a un'ora sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo. A provocare il disservizio è stato un guasto alla stazione di Cesano. I disagi sono iniziati intorno alle ore 15 di oggi, lunedì 30 maggio con rallentamenti. Trenitalia nella sezione del sito web ufficiale Notizie Infomobilità ha comunicato che "i treni regionali possono registrare limitazioni di percorso e un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti". Pomeriggio di passione per i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria per raggiungere la Capitale per studio o per lavoro, che sono costretti ad attendere in stazione con il caldo.

Da quanto si apprende Trenitalia nel primo pomeriggio ha già allertato i tecnici, che sono al lavoro lungo la linea ferroviaria, per intervenire sul guasto e far tornare la circolazione al più presto alla normalità. A renderlo noto su Twitter anche Luceverde Roma. Intorno alle 16 Trenitalia ha comunicato un aggiornamento sul portale, informando i viaggiatori che il servizio risulta ancora fortemente rallentato e che l'intervento degli operatori è in corso.

Diversi guasti sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo

Disagi sulla Roma-Viterbo che si sono registrati nelle ultime settimane. Ad inizio maggio intorno alle ore 7 la circolazione si è bloccata verso Roma per un guasto sulla linea ferroviaria, in quel frangente registrato nella stazione di La Storta. Gli utenti hanno segnalato ritardi fino a 40 minuti anche il 6 aprile scorso, per un altro guasto che si è verificato tra le stazioni di Cesano ed Anguillara Sabazia e che ha rallentato la circolazione.