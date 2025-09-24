Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: treni in ritardo fino a 90 minuti

Immagine di repertorio

Treni in ritardo fino a 90 minuti lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli. Il disservizio si è registrato nella mattinata di oggi, mercoledì 24 settembre, a partire dalle ore 6. Ad annunciare il disagio è Trenitalia, la quale ha informato i viaggiatori che "la circolazione è fortemente rallentata tra Minturno e Sessa Aurunca, per un inconveniente tecnico alla linea". A causa del guasto i treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Per conoscere gli aggiornamenti nell'arco della giornata o per conoscere la situazione del proprio treno in tempo reale consultare il sito web di Trenitalia.

Ritardi sulla linea Roma-Napoli: l'elenco dei treni cancellati o modificati

I treni regionali che viaggiano lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli stamattina possono subire forti rallentamenti o cancellazioni a causa di un guasto. Questa la situazione aggiornata alle ore 8.15. Ecco l'elenco dei treni Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• ICN 1960 Siracusa (21:45) – Roma Termini (9:51) del 23 settembre: il treno oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

I passeggeri:

• diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio con il treno IC 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40) da Napoli Centrale;

• diretti a Formia e Latina possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale con il treno IC 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40) fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia

• IC 582 Salerno (5:22) – Roma Termini (10:12): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Aversa a Roma Termini via Cassino e non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri:

• diretti a Formia possono utilizzare il treno R 21060 da Aversa;

• in partenza da Latina possono proseguire il viaggio con il treno R 12732;

• diretti a Latina possono utilizzare i primi treni utili da Roma Termini a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Aversa a Roma via Cassino e non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri diretti a Formia e Latina possono proseguire il viaggio da Roma Termini con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia

I treni Intercity direttamente coinvolti e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono:

• ICN 1956 Siracusa (19:10) – Roma Termini (9:29) del 23 settembre

• ICN 1963 Milano Centrale (20:10) – Siracusa (18:11) del 23 settembre

• ICN 899 Torino Porta Nuova (20:15) – Salerno (9:11) del 23 settembre