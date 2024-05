Guasto sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze: treni in ritardo di oltre un’ora

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Un guasto sulla linea ferroviaria dell'Alta Velocità Roma-Firenze sta provocando ritardi di oltre un'ora ai treni.Una domenica di passione per pendolari e turisti che si spostano lungo la tratta. Nella mattinata di oggi, domenica 26 maggio infatti a partire dalle ore 8 da quanto sia apprende si è registrata un'anomalia sulla linea.

La circolazione ferroviaria, si legge sul sito web ufficiale di Ferrovie dello Stato, è fortemente rallentata tra Arezzo e Orvieto, non è chiaro quali siano le cause del guasto, in corso d'accertamento. I tecnici sono al lavoro, per risolvere il disservizio e fare in modo che la ciroclazione torni nel minor tempo possibile alla normalità. Inevitabili i ritardi, con forti rallentamenti.

Treni in ritardo sulla Rom-Firenze per un guasto

I treni Alta Velocità, è la comunicazione data agli utenti, possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Orvieto e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. Lo rende noto Rete ferroviaria italiana.