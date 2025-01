video suggerito

Guasto alla linea elettrica a Roma Termini, circolazione dei treni sospesa: ritardi e disagi Disagi e ritardi a causa di un guasto elettrico alla stazione Termini di Roma. I tecnici sono al lavoro, per il momento la circolazione è stata sospesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Andrea Casu

A causa di un guasto alla linea elettrica a Roma Termini, la circolazione è sospesa dalle 18.10. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi. I tecnici sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile, ma al momento non è noto quando la situazione potrà tornare alla normalità.

"E l’ennesima giornata nera dei trasporti finisce con un nuovo guasto alla rete elettrica nel nodo di Roma – scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Andrea Casu – questa è la situazione ora. Se non vogliono riferire in aula, la Presidente Meloni e il Ministro Salvini vadano almeno alla Stazione Termini a rendersi conto dei danni che stanno generando al Paese".

A dare notizia del guasto, anche Trenitalia. "La circolazione ferroviaria è sospesa nella stazione di Roma Termini per la disconnessione degli impianti che gestiscono la circolazione – spiega Rfi in una nota – In corso l'intervento dei tecnici di RFI per la risoluzione. Effetti sulla mobilità: i treni a media e lunga percorrenza subiranno variazioni di percorso e i treni del trasporto Regionale subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni".