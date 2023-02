Guasto alla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli: treni in ritardo fino a 60 minuti Si registrano ritardi ai treni fino a 60 minuti sulla linea ferroviaria dell’Alta Velocità Roma-Napoli all’altezza di Salone per un guasto alla linea elettrica.

A cura di Alessia Rabbai

Guasto alla linea ferroviaria dell'Alta Velocità Roma-Napoli. Il disservizio si è registrato intorno alle 6 della mattinata di oggi, lunedì 27 febbraio. Come comunica Trenitalia a provocarlo è stato un "guasto alla linea elettrica di alimentazione tra le stazioni di Salone e Labico". Si registrano ritardi ai treni fino a 60 minuti. Un lunedì di passione per i pendolari che si spostano con il treno per studio o lavoro e per i viaggiatori. La circolazione è rimasta rallentata per l'intero arco della mattinata, con disagi agli utenti. Trenitalia ha informato i viaggiatori che "i tecnici sono al lavoro e stanno intervenendo per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile".

Treni in ritardo sull'Alta Velocità Roma-Napoli

Secondo quanto riporta il portale ufficiale di Trenitalia, dove le notizie sono in continuo aggiornamento, a metà mattinata i treni della linea dell'Alta Velocità in direzione Napoli possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino 15 minuti. I treni Alta Velocità in direzione Roma coprono percorsi alternativi da Napoli a Roma su via Formia o via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo da Roma a Napoli via Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti sono:

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:13): il treno oggi non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12): il treno oggi non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (15:58)

Leggi anche Percepivano reddito di cittadinanza senza averne diritto: più di 60 persone denunciate a Roma

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo tra Roma e Napoli via Cassino un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti:

• FR 9514 Taranto (5:27) – Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50)

• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58)

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

• FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03)

• FA 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:48)

• FA 8863 Roma Termini (8:58) – Reggio Calabria Centrale (14:16)

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo tra Roma e Napoli via Cassino un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti:

• FA 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (12:50)

• FA 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35)

Il treno FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24) viaggia con un maggior tempo di percorrenza di 71 minuti dopo il cambio del materiale rotabile a Roma Termini.

I treni InterCity e Regionali della relazione Roma – Firenze possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte con un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.